李強與多國外企座談 批評保護主義、反對「脫鉤斷鏈」
中國國務院總理李強25日在北京與包含美國蘋果公司在內的多家中外企業代表會談，會上他未點名地批評當前世界上一些保護主義、泛安全化的行為損害全球產供鏈，並稱反對各種形式的「脫鉤斷鏈」、「另起爐灶」。
據新華社報導，李強出席第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參會企業代表座談。與會者包含住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公司、中國工商銀行、寧德時代、聯想集團、TCL科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等中、日、美、澳、泰等國企業和機構負責人。
李強在會中表示，中國是全球產供鏈的關鍵環節，將繼續以實際行動致力於維護全球產供鏈穩定暢通，為深化全球產供鏈合作、促進世界經濟復甦貢獻更大力量。
「封閉沒有出路、開放才是正途」，李強說，目前世界經濟增長乏力，「一些保護主義、泛安全化的行為還在損害全球產供鏈」，進一步推高企業成本，降低經濟效率，阻礙了共同發展。
李強說，中國將堅定推進高水平對外開放，進一步擴大市場准入。他歡迎更多外國企業到中國展開產業合作。
報導稱，在座企業代表表示，外國在華企業見證了中國取得的發展成就，對中國經濟充滿信心，看好潛力巨大的中國市場，願進一步擴大在華投資，深度拓展在華發展，強化全球產供鏈合作，實現開放共贏。
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