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李強與多國外企座談 批評保護主義、反對「脫鉤斷鏈」

中國新聞組／北京26日電
中國國務院總理李強11月25日在北京同第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參展參會企業代表座談。住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公司、中國工商銀行、寧德時代、聯想集團、TCL科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等企業和機構負責人出席。圖為座談會前的合影。（中新社）
中國國務院總理李強11月25日在北京同第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參展參會企業代表座談。住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公司、中國工商銀行、寧德時代、聯想集團、TCL科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等企業和機構負責人出席。圖為座談會前的合影。（中新社）

中國國務院總理李強25日在北京與包含美國蘋果公司在內的多家中外企業代表會談，會上他未點名地批評當前世界上一些保護主義、泛安全化的行為損害全球產供鏈，並稱反對各種形式的「脫鉤斷鏈」、「另起爐灶」。

據新華社報導，李強出席第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參會企業代表座談。與會者包含住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公司、中國工商銀行、寧德時代、聯想集團、TCL科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等中、日、美、澳、泰等國企業和機構負責人。

李強在會中表示，中國是全球產供鏈的關鍵環節，將繼續以實際行動致力於維護全球產供鏈穩定暢通，為深化全球產供鏈合作、促進世界經濟復甦貢獻更大力量。

「封閉沒有出路、開放才是正途」，李強說，目前世界經濟增長乏力，「一些保護主義、泛安全化的行為還在損害全球產供鏈」，進一步推高企業成本，降低經濟效率，阻礙了共同發展。

李強說，中國將堅定推進高水平對外開放，進一步擴大市場准入。他歡迎更多外國企業到中國展開產業合作。

報導稱，在座企業代表表示，外國在華企業見證了中國取得的發展成就，對中國經濟充滿信心，看好潛力巨大的中國市場，願進一步擴大在華投資，深度拓展在華發展，強化全球產供鏈合作，實現開放共贏。

李強 國務院 投資

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