我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

蘋果AI進中國有譜？庫克會李強：沒中國夥伴就無今天成就

記者黃雅慧、陳宥菘／綜合報導
中國國務院總理李強（前排右四）25日在北京與第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參展企業代表座談，圖為座談會前的合影。蘋果公司負責人庫克（前排左四）出席。（中新社）
中國國務院總理李強（前排右四）25日在北京與第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參展企業代表座談，圖為座談會前的合影。蘋果公司負責人庫克（前排左四）出席。（中新社）

美國蘋果公司執行長庫克25日再度現身北京，出席中國美國商會與中國總理李強會面的閉門會議，這是他今年三次訪問中國見到最高層級的官員。該會面消息也讓蘋果AI在中國核准的可能性增加。

央視旗下「玉淵潭天」報導，庫克25日出席第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，他在回應評價蘋果在中國合作夥伴時稱，「我非常重視他們，沒有中國的合作夥伴，蘋果就無法取得今天的成就」。

報導並指出，現場蘋果公司的展覽牌上寫道，蘋果的200家主要供應商，有超過八成在中國生產。

中國美國商會25日指，庫克出席該商會與李強會面的閉門會議，會議旨在加強中國與全球經濟合作。

庫克訪中正值川普當選，外界一方面關注中美經貿關係，同時關注蘋果AI何時獲中國核准。

庫克今年第一次中國行在3月20日，他先會晤比亞迪、藍思科技等核心供應商，並為蘋果上海靜安Apple Store零售店揭幕，隨即前往北京參加中國發展高層論壇，期間與中國商務部長王文濤會面，並表示中國是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈夥伴。

第二次中國行在10月21日，庫克此行與中國移動董事長楊杰會面，並與中國工信部長金壯龍會晤。庫克當時表示，蘋果願意積極掌握中國對外開放機遇，持續加大在中國投資。外界認為庫克當時主要任務在推進AI業務。

蘋果9月推出支援AI新功能的iPhone16系列新機，但中版機型並不適用。

庫克在第二次中國行期間曾說，蘋果正在努力推進蘋果AI進入中國市場，「這背後有一個非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，也希望盡快將它帶給中國消費者」。如今庫克時隔一個月再度訪中，蘋果AI落地中國似有望成真。

市場調研機構Counterpoint數據顯示，iPhone16系列在中國首發的前三周，銷量較2023年機型增長20%，不過，雖然高端Pro和Pro Max機型銷量增長44%，但傳統機型銷量下降，導致iPhone整體銷量三周內下降2%。

庫克 AI iPhone

上一則

華為「純血鴻蒙」新機發布 美媒：再度突破美科技封鎖

下一則

網易雲音樂怒懟騰訊QQ音樂：滿屏抄襲 停止剽竊式創新

延伸閱讀

中國百萬級豪車銷售榜 比亞迪仰望U8入十強

中國百萬級豪車銷售榜 比亞迪仰望U8入十強
今年第3度訪中 蘋果CEO庫克現身北京 參加供應鏈博覽會

今年第3度訪中 蘋果CEO庫克現身北京 參加供應鏈博覽會
川普打關稅戰 中商務部稱能抵禦衝擊 李強將會外企高管

川普打關稅戰 中商務部稱能抵禦衝擊 李強將會外企高管
川普當選後恐迎關稅加徵 李強傳將與外企高層會面

川普當選後恐迎關稅加徵 李強傳將與外企高層會面

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

2024-11-18 23:00

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國