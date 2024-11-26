蘋果AI進中國有譜？庫克會李強：沒中國夥伴就無今天成就

中國國務院總理李強（前排右四）25日在北京與第二屆中國國際供應鏈促進博覽會參展企業代表座談，圖為座談會前的合影。蘋果公司負責人庫克（前排左四）出席。（中新社）

美國蘋果公司執行長庫克 25日再度現身北京，出席中國美國商會與中國總理李強會面的閉門會議，這是他今年三次訪問中國見到最高層級的官員。該會面消息也讓蘋果AI 在中國核准的可能性增加。

央視旗下「玉淵潭天」報導，庫克25日出席第二屆中國國際供應鏈促進博覽會，他在回應評價蘋果在中國合作夥伴時稱，「我非常重視他們，沒有中國的合作夥伴，蘋果就無法取得今天的成就」。

報導並指出，現場蘋果公司的展覽牌上寫道，蘋果的200家主要供應商，有超過八成在中國生產。

中國美國商會25日指，庫克出席該商會與李強會面的閉門會議，會議旨在加強中國與全球經濟合作。

庫克訪中正值川普當選，外界一方面關注中美經貿關係，同時關注蘋果AI何時獲中國核准。

庫克今年第一次中國行在3月20日，他先會晤比亞迪、藍思科技等核心供應商，並為蘋果上海靜安Apple Store零售店揭幕，隨即前往北京參加中國發展高層論壇，期間與中國商務部長王文濤會面，並表示中國是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈夥伴。

第二次中國行在10月21日，庫克此行與中國移動董事長楊杰會面，並與中國工信部長金壯龍會晤。庫克當時表示，蘋果願意積極掌握中國對外開放機遇，持續加大在中國投資。外界認為庫克當時主要任務在推進AI業務。

蘋果9月推出支援AI新功能的iPhone 16系列新機，但中版機型並不適用。

庫克在第二次中國行期間曾說，蘋果正在努力推進蘋果AI進入中國市場，「這背後有一個非常具體的監管流程，我們需要走完這個流程，也希望盡快將它帶給中國消費者」。如今庫克時隔一個月再度訪中，蘋果AI落地中國似有望成真。

市場調研機構Counterpoint數據顯示，iPhone16系列在中國首發的前三周，銷量較2023年機型增長20%，不過，雖然高端Pro和Pro Max機型銷量增長44%，但傳統機型銷量下降，導致iPhone整體銷量三周內下降2%。