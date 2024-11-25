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國際金融論壇年會登場 周小川：捍衛多邊主義

中國新聞組／綜合報導
國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會在香港舉行，主題是「世界大變局：構建國際合作新未來」。（圖／取自中國新聞網）
國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會在香港舉行，主題是「世界大變局：構建國際合作新未來」。（圖／取自中國新聞網）

以「世界大變局：構建國際合作新未來」為主題的國際金融論壇（IFF）第21屆全球年會23日在香港開幕。超過200位來自全球50多個國家和地區的政要、行業領袖與學者聚首香江，為推動全球經濟穩定增長和可持續發展「把脈開方」。

中新社報導，IFF大會主席周小川致詞表示，當前全球經濟復甦步伐緩慢且不均衡，現在比以往任何時候都更需要加強國際合作。要堅持全球化的正確方向，捍衛多邊主義，謹防保護主義、濫用關稅壁壘、單邊制裁等破壞自由貿易共識。要積極參與全球經濟治理體系改革，推動世界貿易組織（WTO）、國際貨幣基金（IMF）、世界銀行等多邊對話機制改革，充分利用和加強包括全球南方在內的多種區域合作形式，促進自由貿易和投資。 　　

香港特區行政長官李家超向年會發來賀信。李家超表示，國際金融論壇旨在增進國際對話和多邊合作，與特區政府致力於同全球夥伴攜手合作理念一致。國際金融論壇再次選擇在香港舉辦高層次會議，既凸顯香港作為首屈一指的國際金融中心地位，也進一步發揮香港在中國和全球市場之間的關鍵橋梁作用。   　　

IFF聯合主席、聯合國大會主席理事會主席、南韓前總理韓升洙表示，香港在商業環境、人力資本和基礎設施等領域領先亞太地區，其金融行業近年來取得了顯著增長。他強調，當前全球金融架構在應對世界經濟複雜性面臨挑戰，需要改革，以反映全球經濟格局的變化。

聯合國秘書長古特雷斯，WTO總幹事恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉，美國前財長、保爾森基金會主席保爾森在開幕大會發表視訊致詞。　本屆年會於11月22日至23日在香港舉行。與會嘉賓圍繞「全球經濟展望與挑戰」「香港聚焦：加強香港國際金融中心地位建設」等多個核心議題展開深入探討。

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