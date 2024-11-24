新加坡前總理李顯龍 卸任後首度訪中國 習近平設宴款待

新加坡前總理李顯龍。(美聯社)

新加坡 前總理李顯龍首次以國務資政身分出訪中國，期間將與中國國家主席習近平 會面，並出席中星蘇州工業園區成立30周年紀念活動。

聯合早報報導，李顯龍24日起到中國進行6天正式訪問。他將到訪江蘇蘇州、北京和上海，出席中星蘇州工業園區成立30周年紀念活動。

這是李顯龍首次以國務資政身分訪問中國。他去年3月底至4月初以總理身分訪中。李顯龍今年5月卸任總理，交棒現任總理黃循財。

根據總理公署資料，李顯龍將在蘇州與中國國務院 副總理何立峰出席蘇州工業園區成立紀念活動。

報導指出，李顯龍在北京期間將與習近平會面，並出席習近平晚宴。他也將與中國全國政協主席王滬寧會面。

陪同李顯龍訪問中國的包括外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、教育部長陳振聲、外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎、貿工部兼文化社區及青年部高級政務部長劉燕玲等人。

陳振聲日前接受媒體採訪時說，蘇州工業園區象徵新加坡與中國合作發展，連結中國與世界，並增強世界的信心。

李顯龍曾在一場論壇上表示，中國的特定產業存在產能過剩，但若從中國經濟整體來看，則不存在產能過剩；問題在於中國頗大的貿易順差會影響其他經濟體，解決辦法是增加國內消費，使經濟達到更好的外部平衡。