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新加坡前總理李顯龍 卸任後首度訪中國 習近平設宴款待

中央社／新加坡25日電
新加坡前總理李顯龍。(美聯社)
新加坡前總理李顯龍。(美聯社)

新加坡前總理李顯龍首次以國務資政身分出訪中國，期間將與中國國家主席習近平會面，並出席中星蘇州工業園區成立30周年紀念活動。

聯合早報報導，李顯龍24日起到中國進行6天正式訪問。他將到訪江蘇蘇州、北京和上海，出席中星蘇州工業園區成立30周年紀念活動。

這是李顯龍首次以國務資政身分訪問中國。他去年3月底至4月初以總理身分訪中。李顯龍今年5月卸任總理，交棒現任總理黃循財。

根據總理公署資料，李顯龍將在蘇州與中國國務院副總理何立峰出席蘇州工業園區成立紀念活動。

報導指出，李顯龍在北京期間將與習近平會面，並出席習近平晚宴。他也將與中國全國政協主席王滬寧會面。

陪同李顯龍訪問中國的包括外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、教育部長陳振聲、外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎、貿工部兼文化社區及青年部高級政務部長劉燕玲等人。

陳振聲日前接受媒體採訪時說，蘇州工業園區象徵新加坡與中國合作發展，連結中國與世界，並增強世界的信心。

李顯龍曾在一場論壇上表示，中國的特定產業存在產能過剩，但若從中國經濟整體來看，則不存在產能過剩；問題在於中國頗大的貿易順差會影響其他經濟體，解決辦法是增加國內消費，使經濟達到更好的外部平衡。

習近平 新加坡 國務院

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