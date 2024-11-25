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「白紙運動」2周年 全球5城市華人發起燭光悼念

中國新聞組／北京25日電
中國民眾2022年11月27日在北京街頭舉起白紙，抗議官方的疫情管控措施。（路透）
中國民眾2022年11月27日在北京街頭舉起白紙，抗議官方的疫情管控措施。（路透）

兩年前，因新疆烏魯木齊的一場大火因防疫封控措施導致救難與逃生不及，10人喪命，也成為引爆中國各地的「白紙運動」的最後一根稻草。在倫敦、巴黎等多個城市的中國人24日在各地舉行燭光悼念活動。

自由亞洲電台報導，在英國，約30名華人聚在倫敦市中心的山頂聖母教堂（St. Mary-at-Hill Church），紀念烏魯木齊大火遇難者，以及西藏、香港因反抗中共當局而被拘禁的異見民眾。

中國青年Youhan（化名）表示，兩年前看到國內的人民還是敢於抗爭，感到非常的震撼，「我覺得中國還是有希望覺醒的」。他說，還是希望中國變得更好，並覺得因為中國經濟尚未恢復，未來可能會再有類似抗爭。

活動主辦方在現場展出了因「白紙運動」或其他政治原因而被中國政府囚禁人士的資料，也展出幾天前剛被判刑的香港「47人案」被告的訊息。

這次倫敦的燭光晚會由英國華人組織「中國反賊」（China Deviants）主辦，並串連柏林、巴黎、阿姆斯特丹和東京的華人青年，在當地舉行悼念活動。

2022年11月24日，封控近四個月的新疆烏魯木齊市一棟高樓發生火災，封控措施使消防車無法進入現場，樓內消防門也因封控政策而鎖死，導致人們無法逃生，官方最後公布大火造成10人死亡。烏魯木齊大火與前一個月北京的「四通橋勇士」抗議事件，成為後來「白紙運動」的導火線。

白紙運動 華人 香港

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