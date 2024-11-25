美若取消中國最惠國待遇 分析：關稅料破60%、恐真脫鉤

美國國會考慮取消中國「永久正常貿易關係」地位，可能讓中國商品關稅飆升。圖為美國維吉尼亞州樸茨茅斯的港口碼頭堆滿來自中國的貨櫃。（路透資料照片）

美國國會近日建議取消中國「永久正常貿易關係」（PNTR）地位，美媒引述專家分析指出，目前美國對中國進口產品平均稅率為19.3%，若取消PNTR，對中國的平均關稅 將升至60%以上，如此一來「雙方經濟真的可能會脫鉤」。被激怒的中國可能祭出人民幣貶值、停止購買美農產品、管制關鍵礦物出口等報復手段，不僅將重創兩國經濟，全球經濟也恐陷入動蕩。

據美國之音報導，美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）近日在其年度報告首次正式建議取消中國的「永久正常貿易關係」地位；幾天前，眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾也推出同樣內容的法案。如果美國真取消中國的PNTR地位，中國的貿易地位將降至與北韓、古巴 、俄羅斯等國家的水平。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）國際商務研究主任芮恩施表示，隨著明年年初參眾兩院以及白宮都由共和黨控制，明年取消中國PNTR地位的可能性非常高。取消中國的PNTR地位可能違反世界貿易組織規定，不過，他認為，真正會給中國帶來影響的做法是在美國的「協調關稅表」中特別為中國創建第三欄，對中國產品施加專門關稅。

「在這種情況下，如果所有產品的關稅都非常高，那雙方經濟真的可能會脫鉤。」芮恩施說。

中國國有證券 公司申萬宏源證券首席經濟學家趙偉10月的分析，「若美國取消中國最惠國待遇，美國非最惠國關稅平均稅率為42%，疊加301框架下約20%的關稅，對華平均關稅將升至60%以上」。屆時中國機械設備及零件、車輛機器零附件、積體電路半導體，以及礦物與金屬及製品這些主要出口商品的關稅都將大幅提高。

美國優先政策研究所的高級顧問鍾偉峰說，美國是中國最大的貿易夥伴，失去美國市場的優惠准入無疑對中國經濟造成重大打擊，中國可能會更多地採取規避措施，例如在進入美國市場前通過第三國轉運。

芮恩施說，一旦美國取消中國的PNTR地位，中國首先可能讓人民幣貶值， 「這將使得他們對美國的出口更便宜，從而抵消一部分關稅產生的影響」。可能的報復措施還有包括立即停止購買美國小麥、玉米和大豆等農產品，中國也有可能對關鍵礦物進行出口管制。

在美國經濟方面，據彼得森國際經濟研究所分析報告，取消中國的PNTR地位後，美國的通膨率也將上升，農業、耐久財製造業和採礦業受到最大的打擊。美國股市價格將下跌，美中貿易赤字將進一步加劇。