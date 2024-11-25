李顯龍卸任後首度訪中 習近平設宴款待…兩人會談什麼？

新加坡前總理、國務資政李顯龍24日起訪問中國。（取材自上游新聞）

據新加坡 政府公布消息，新加坡國務資政、前總理李顯龍24日起展開卸任後首次中國訪問行程，中國國家主席習近平 將在北京設晚宴招待。此次李顯龍訪中恰逢「中新蘇州工業園區」成立30周年、中新明年迎來建交35周年的兩大節點。

據新加坡政府發布，李顯龍24至29日訪問中國，將先後到訪蘇州、北京與上海。李顯龍將與中國國務院 副總理何立峰一起出席「中新蘇州工業園區」成立30周年活動，兩人將共進午餐，並在圓桌會議發表演說。習近平將在北京設晚宴招待李顯龍，中國全國政協主席王滬寧也將與李會面。

據上觀新聞報導，中新蘇州工業園區是中新政府間首個合作項目，累計引進外資超過5100個項目，實際利用外資超過400億美元，連續八年在中國國家級經濟開發區綜合考評中排名第一。目前中國已成為新加坡第一大貨物貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源地；新加坡則是中國最大新增投資來源國。

現年72歲的李顯龍今年5月卸任新加坡總理，本月稍早先訪問了美國。

中新明年將迎來建交35周年，中新兩國高層近期交往頻密。上觀新聞指出，預計李顯龍此次訪問期間，大國關係、亞太地區以及世界的穩定與發展，將成為新加坡與中方討論的話題之一。過去20年，在李顯龍領導下，新加坡與中美等大國保持順暢合作。

今年8月，新任新加坡總理黃循財曾指出，新加坡既不「親中」也不「親美」，但他擔心，美國若不斷擴大對華「小院高牆」政策，將殃及全球。

外界預計，李顯龍在華行程將觸及多項議題，包括中新關係發展、高層戰略溝通、雙邊務實合作、地區和全球事務等，推動兩國關係沿著「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」軌道前進。

香港文匯網引述復旦大學中國與周邊國家關係研究中心主任趙衛華指出，中新之間加強交流，有利於中國和東協關係的改善，也有利於避免東協偏向美國。他說，在南海、台灣問題上，新加坡雖是美國的盟國，但立場卻處於中美兩國之間。中新加強溝通與合作，也有利於區域的和平穩定。