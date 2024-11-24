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中國「限韓令」有解？ 中、韓文旅部長時隔5年半首晤

記者陳宥菘／即時報導
南韓文化體育觀光部長柳仁村(左)23日在上海與中國文旅部長孫業禮舉行會談。（取材自「半島留學」微信公眾號）
南韓文化體育觀光部長柳仁村(左)23日在上海與中國文旅部長孫業禮舉行會談。（取材自「半島留學」微信公眾號）

中國娛樂圈「限韓令」有望解除？韓聯社報導，南韓文化體育觀光部長柳仁村23日在上海，與中國文旅部長孫業禮舉行會談，這是兩國文旅部長時隔五年半首次雙邊會面。柳仁村呼籲中韓在大眾文化領域加強合作；孫業禮則提議兩國文旅部長和部門定期進行交流，更希望南韓分享文創內容的成功案例。

據報導，柳仁村在會晤中說，今後在大眾文化領域，若韓中兩國聚力合作，便可一道叩開世界市場之門。若南韓電影在中國火熱上映，更多演出搬上舞台，也會帶中國地方經濟發展。

柳仁村還提到，明年南韓將舉辦APEC峰會，2026年則輪到中國擔任輪值主席國，希望兩國以此次會談為契機，攜手努力讓文化合作之花在明、後兩年綻放。

孫業禮則說，希望分享南韓文創內容的成功案例。他還提議，定期進行兩國文旅部長會談和部門間的交流，促進博物館、美術館和圖書館及影院等兩國文化機構和藝術團體間的交流，並擴大兩國企業間交流。

據報導，雙方商定，為活絡文化藝術、文創內容和旅遊領域的交流，將定期舉行文旅部門高級別會談和工作層協商機制會議，討論各領域的具體合作方案。

中韓文旅關係曲折。文化方面，2016年，南韓決定引進美國薩德導彈防禦系統，中國隨後發動演藝圈「限韓令」，包含限制南韓藝人在中國舉辦演唱會、限制韓劇播放，禁止兩國在綜藝節目領域合作，不讓南韓民間文化產業公司到中國投資等一連串措施反制南韓。但中國官方一直否認實施「限韓令」。

就在五個月前，南韓獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」原預計在7月12日於北京舉行專場演出，是南韓歌手近九年來首次在中國的專場演出，原先被視為中國「限韓令」的鬆綁，但活動在舉辦三周前被取消，有網友發文推測，該團應該是被舉報。

而在2021至2022年，中韓為紀念建交30周年， 曾將這兩年指定為「中韓文化交流年」。另有中日韓第十五次會議9月甫於日本舉行，但當時中韓部長並未單獨舉行雙邊會晤。

旅遊方面，中國外交部本月1日突然宣布，自8日起，對南韓等九個國家持普通護照旅客試行免簽政策，這是1992年中韓建交以來，南韓首次被列入中國免簽。但消息突然，據傳連南韓駐中大使館事前也不知情。

因此，有韓媒報導指，中韓文旅部長此次會晤，將就提升出入境便利促進兩國人員交流、營造安全的旅遊環境、實施中國赴韓團體遊專營旅行社制度等事宜進行討論。但根據韓媒引述南韓文化體育觀光部消息的報導，並未披露相關事宜。中國文旅部則沒有公開發布二人會晤訊息。

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