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黃仁勳1個理由看好中國發展AI獨特優勢 「日德遠遠落後」

中國新聞組／北京24日電
黃仁勳認為中國在發展AI上具有「非凡機遇」。 （美聯社）
黃仁勳認為中國在發展AI上具有「非凡機遇」。 （美聯社）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳23日獲頒香港科技大學工程學榮譽博士，他在致詞時提到，人工智慧（AI）無疑是這個時代最重要的技術，而中國在發展AI具有獨特優勢，特別是粵港澳大灣區擁有日、德遠遠落後的技術，蘊藏著巨大潛力，對中國來說是一個非凡的機遇。

據觀察者網引述南華早報報導，黃仁勳在學位頒授儀式後的台上討論中，指出中國在AI發展的獨特優勢，他說，大灣區是世界上唯一「同時擁有機電一體化技術和AI技術」的地區，相比之下，另外兩個大型機電一體化中心——日本和德國則遠遠落後了。黃仁勳認為，「對於這一地區乃至中國來說，這都是一個非凡的機遇。」並強調，「大灣區已經非常擅長機電一體化，這是機械技術和電子技術的交匯點。」

在談及川普上台後可能進一步限制對華貿易後，黃仁勳說，輝達將在滿足合規要求的同時為客戶服務。他說：「我不知道新政府上台會發生什麼。但無論發生什麼，我們都會在遵守法律和政策之間取得平衡，繼續推進我們的技術和支持，為世界各地的客戶服務。」

黃仁勳還表示，AI正在徹底改變科學，這項技術將催生新的產業。他認為，世界各地的企業都在競相採用AI技術來加速創新和提高生產力。他說，AI「代理人」預計將與處理營銷、銷售、供應鏈、芯片設計、軟件開發和其他領域的團隊一起工作。「AI無疑是我們這個時代最重要的技術，也有可能是有史以來最重要的。」

黃仁勳強調，儘管地緣政治緊張局勢加劇，但輝達仍將保留在華業務。「在過去的25年裡，我們有幸見證了中國的技術是如何發展的，我們將繼續這樣做。」他說，「香港科技大學就是中國的麻省理工學院……我期待著能夠在這裡招收許多優秀的學生，希望他們有一天能找到進入輝達的途徑。」

今年1月，黃仁勳相繼到訪輝達在北京、上海和深圳辦公室，與當地員工舉行年會。這也是他四年來首次訪問中國。分析人士認為，這表明，儘管美國對華實施了嚴格限制，但中國對輝達來說仍是一個關鍵市場。

AI 黃仁勳 輝達

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