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立陶宛準總理：上任後 將恢復與中國全面外交關係

中國新聞組／北京24日電
立陶宛新總理帕盧茨卡斯22日表示，他對重塑與中國的外交關係持開放態度。（美聯社）
立陶宛新總理帕盧茨卡斯22日表示，他對重塑與中國的外交關係持開放態度。（美聯社）

立陶宛新任總理帕盧茨卡斯（Gintautas Paluckas）22日表示，他對與中國修復關係持開放態度，但新政府不會改變目前的政策，包括保持與台灣的貿易聯繫。帕盧茨卡斯所屬的社會民主黨10月贏得國會選舉，國會已於21日批准他出任總理的提名。

彭博社報導，帕盧茨卡斯再就恢復與中國的外交關係表態。早前他曾稱，上任後其領導政府將尋求恢復與中國的全面外交關係，修復因台當局在維爾紐斯開設所謂「台灣代表處」而造成的裂痕。

據報導，45歲的帕盧茨卡斯在首都維爾紐斯接受美媒訪問，他強調對恢復與中國外交關係持開放態度，支持通過恢復此前停止來往的兩國外交大使來修復關係。

不過，雖然帕盧茨卡斯釋放出修復對中國關係的信號，但他同時強調，立陶宛不會「不計代價」，他所領導的政府也不會改變目前的政策，包括繼續保持與台灣地區的貿易聯繫。帕盧茨卡斯聲稱，「我們認為外交關係是交換意見和信息的一種可能。這並不是軟弱或要犧牲什麽」。

另據立陶宛媒體報導，帕盧茨卡斯本周早些時候曾重申，未來政府不會反對改善與中國的外交關係以及讓立陶宛大使重返北京的想法，同時又稱新政府「不會做出任何特殊讓步或其他事情」。

立陶宛與中國外交關係2021年惡化，當時台方以台灣為名在立陶宛開設代表處，中國其後宣布與立陶宛的關係降至代辦級，並對立陶宛實施貿易限制。

立陶宛 民主黨

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