學者：習近平拉美行 填補全球秩序真空 區隔川普孤立路線

當地時間11月19日，G20閉幕會議後，中國國家主席習近平同其他與會領導人合影。(新華社)

中國國家主席習近平 23日結束拉美之行，為今年他「元首出訪外交」的收官之作。在川普 即將就任美國總統、國際地緣政治局勢持續緊張之際，有學者分析認為，習近平此出行目的是填補全球秩序中的真空；中國外交部長王毅 也說，此行成功拓展了全球夥伴關係的新局面，和「中國對美政策保持穩定性與和連續性」。

習近平13日至23日赴秘魯出席APEC峰會、赴巴西出席G20峰會，還對兩國國事訪問。期間，他與美、法、德、英、日、韓、秘魯、巴西等西方國家、周邊國家、拉丁美洲國家的多國元首，舉行了十多場會見、會晤，回程期間在摩洛哥卡薩布蘭卡技術經停。

就習近平此訪，聯合早報引述美國智庫大西洋理事會全球中國樞紐非常駐研究員宋文笛分析，中國顯然認為川普就任美國總統後，全球領導地位的真空即將出現，其他國家正在逐漸遠離與美國明確結盟的立場，轉向更為等距的對沖策略。

宋文笛說，北京正抓住這一時機，探索與這些國家重新建立或升級關係，包括拉丁美洲地區的國家。

政治大學外交學系教授盧業中指出，從這次習近平與拉美國家領導人會晤所強調的內容來看，北京試圖透過強調多邊與公正的國際關係，與川普的孤立主義路線做出區隔，以強化與拉丁美洲國家的關係。但他認為，中國受制於內部經濟問題，必然會影響在國際承諾上的兌現程度。

盧業中說，拉美國家跟美國的關係，不管是在地緣上面，或是在經濟、市場的需求上，長期都保持著一定的緊密程度，也就是說美中在競爭與拉丁美洲的關係時，其實是站在不同的起跑點上。

法廣指出，在共同經濟利益和該地區對非西方夥伴關係開放的推動下，中國在拉丁美洲的影響力預計將會增長。不過這一承諾可能會面臨當地民眾、環境倡導者和美國等地緣政治對手更嚴格的審查。平衡經濟機會和主權仍將是中拉關係的一個關鍵主題。

中國外長王毅認為，從利馬到里約熱內盧，舉行了十多場雙邊會見，既鞏固強化同全球南方國家的團結，也穩定改善同西方國家關係，中國的朋友圈更加穩固和擴大。各國領導人都積極評價中國發展成就，讚賞中國堅持多邊主義，表示堅定奉行「一個中國政策」，反對保護主義和「新冷戰」。