習近平拉美之旅 學者：抓緊美選後時機提升與各國關係

習近平結束對巴西國事訪問乘專機回中國途中，在摩洛哥卡薩布蘭卡作技術經停，與摩洛哥王儲哈桑進行交談。（取材自中國外交部官網）

中國國家主席習近平 23日上午結束出席APEC領導人非正式會議、G20峰會峰會，並對秘魯、巴西 的國事訪問後乘專機回到北京。在各場會議期間，習近平也與智利、墨西哥、阿根廷、玻利維亞等拉美國家領導人會晤。分析認為，習近平這次出訪，目的是要填補全球秩序中的真空。

中國外交部發布消息，習近平還在結束對巴西國事訪問乘專機回中國途中，在摩洛哥卡薩布蘭卡作技術經停，與摩洛哥王儲哈桑進行交談。習近平表示，願同摩方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持；哈桑表示，摩中兩國在許多問題上立場相近，摩方願同中方堅定支持彼此維護國家的主權和安全穩定。

香港01引述聯合早報報導，美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國樞紐非常駐研究員宋文笛接受採訪時指出，中國顯然認為川普 就任美國總統後，全球領導地位的真空即將出現，其他國家正在逐漸遠離與美國明確結盟的立場，轉向更為等距的對沖策略。

宋文笛認為，近幾個月來，多國宣布有意加入金磚國家，無疑是這種轉變的一個明顯信號。北京正抓住這一時機，探索與這些國家重新建立或升級關係，包括拉丁美洲地區的國家。

台灣政治大學外交學系教授盧業中指出，從這次習近平與拉美國家領導人會晤所強調的內容來看，北京試圖透過強調多邊與公正的國際關係，與川普的孤立主義路線做出區隔，以強化與拉丁美洲國家的關係。但他認為，中國受制於內部經濟問題，必然會影響在國際承諾上的兌現程度。

盧業中也提到，拉美國家跟美國的關係，不管是在地緣上面，或者是在經濟、市場的需求上，長期都保持著一定的緊密程度，也就是說美中在競爭與拉丁美洲的關係時，其實是站在不同的起跑點上。

法廣指出，在共同經濟利益和該地區對非西方夥伴關係開放的推動下，中國在拉丁美洲的影響力預計將會增長。不過這一承諾可能會面臨當地民眾、環境倡導者和美國等地緣政治對手更嚴格的審查。平衡經濟機會和主權仍將是中拉關係的一個關鍵主題。