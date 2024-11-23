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大批華人湧入買房 清邁滿眼中文招牌 「洗錢」跟著來

中國新聞組╱北京23日電
近年大量中國買家湧入泰國清邁購房，有中介在微博貼出清邁房產建案。(取材自微博)
近年大量中國買家湧入泰國清邁購房，有中介在微博貼出清邁房產建案。(取材自微博)

近年大量中國買家湧入泰國北部城市清邁購房和投資，據統計，過去十年，來自中國的買家在這裡購買了超過1000套住宅，總投資金額高達30億至50億泰銖（約8600萬至1.44億美元）。然而，美媒報導，中國投資者大規模湧入現象，不僅加劇當地社區間的緊張關係，也引發了當地居民對城市未來文化身分、經濟獨立性和社會公平性的擔憂。

自由亞洲電台報導，在清邁杭東（Hang Dong）區的新住宅開發項目中，中文招牌隨處可見。當地媒體民眾商業報早前報導，杭東區一項中國投資項目在僅4英畝土地就花費了3.5億泰銖（約1000萬美元），這樣的投資規模遠超當地開發商能力。當地居民擔憂，中國投資者大規模進入正在重塑當地市場，不僅改變房產定價，也增加了普通居民的生活成本。

清邁府辦公室報告稱，該市人口約有162萬泰國公民、7190名華人及約15萬名其他國籍人士，此外，還有許多中國人利用旅遊簽證在當地居留或做生意，2023年，中國遊客成為清邁最大的遊客群體，約有20萬人。

在新冠疫情前，歐洲人、美國人和中東人是泰國外國購房主要來源，但清邁房地產協會今年報告，如今中國買家數量不僅超過其他國家，甚至超過泰國公民；甚至許多中國投資者直接在泰國設立房地產公司，使當地小型中介公司無法生存。

隨著中國人增加，當地社區也出現文化摩擦，如中國遊客和新移民喧嘩、違反交通規則、忽視當地風俗等，與清邁傳統的禮貌、謙遜和互相尊重文化形成鮮明對比，進一步加劇了社區間的緊張關係。

清邁大學法律系助理教授塔薩納潘指出，中國資金迅速湧入還可能存在灰色地帶，甚至與洗錢和非法經營相關，他呼籲當局加強審查並嚴格檢查旅遊簽證是否被用作商業用途、資金流動是否合規，以及是否存在官員失職或腐敗行為。

清邁當地的中國招牌隨處可見。(取材自微博)
清邁當地的中國招牌隨處可見。(取材自微博)

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