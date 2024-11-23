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英自然雜誌：全球20科研城市 北京上海1、2名 紐約第3

中國新聞組／北京23日電

英國「自然」（Nature）雜誌20日發布的增刊「2024自然指數－科研城市」顯示，排名前20的科研城市中有一半在中國，而中國發表的研究成果繼續強勁增長，在科研城市排名中排名第一的北京對排名第二的城市繼續擴大領先優勢即是證明——前者的相關研究成果占比已經接近後者的兩倍。上海占據第二名的位置並將紐約擠到第三名，也進一步加強了這一趨勢。全球十大科研城市名單中還有南京、廣州和武漢上榜。

環球時報報導，在今年的科研城市數據中，一個更有趣的發展趨勢是中國省會城市的明顯崛起。從西部的成都到東部的合肥，如今這些在西方相對鮮為人知的城市躋身前30名，與歐洲和北美的老牌科研城市並駕齊驅。

中國一些相對較小的省會城市也在變得具有全球意義，它們成功躋身「自然指數－科研城市」排行榜前20名。南京（第5）、武漢（第9）、杭州（第13）、合肥（第15）和西安（第20）就是例子。

報導指出，隨著中國尋求廣泛傳播本國文化和創新，這些中國城市成為具有全球競爭力的科研中心，這既有其自身科研實力的原因，也與經濟和政策等推動因素有關。許多快速發展的城市在電動汽車和太陽能等關鍵技術領域扮演著「專家」角色。它們的本地目標與中國努力實現經濟自立自強的國家戰略非常一致，例如旨在引領中國轉向重點發展知識驅動型高科技產業的政策。

武漢

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