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中國進入歐洲市場門戶 習近平未發布行程突訪摩洛哥

中國新聞組／北京23日電
中國國家主席習近平結束巴西20國集團領袖高峰會後，在回國途中短暫訪問摩洛哥。圖為習近平（左）與摩洛哥哈桑王儲親切交談。（新華社）
中國國家主席習近平結束巴西20國集團領袖高峰會後，在回國途中短暫訪問摩洛哥。圖為習近平（左）與摩洛哥哈桑王儲親切交談。（新華社）

中國國家主席習近平出席巴西20國集團領袖高峰會後，在返回北京途中短暫訪問摩洛哥。路透報導，近年來，中國加大了對摩洛哥基礎設施和鐵路領域的投資。法國「世界報」曾引述學者指出，中企之所以對摩洛哥感興趣，目的是規避有關規定進入歐美市場。摩洛哥與歐盟簽有自貿協定，被視為中國進入歐洲市場的門戶。

路透報導稱，摩洛哥靠近歐洲的地理位置、與歐盟和美國主要市場的自由貿易協定以及現有的汽車工業，使其對中國電動車電池製造商具有吸引力。今年6月，中國電動車電池製造商「國軒高科」選擇摩洛哥興建非洲第一家超級工廠，總成本達13億美元。

習近平此訪並未在中國外交部預先發布的訪問行程中，由於中國與南美洲之間路途遙遠，因此中停摩洛哥，除了順道訪問摩國外，也有休息補給的作用。

明報報導，習近平與摩洛哥哈桑王儲會面時表示，中方願同摩方推動共建「一帶一路」框架內各領域務實合作取得更多成果，雙方要推動中摩戰略夥伴關係得到更大發展。

習近平對哈桑王儲指出，中方願同摩方落實好中非合作論壇北京峰會和中阿合作論壇第十屆部長級會議成果，推動共建「一帶一路」框架內各領域務實合作取得更多成果；雙方要擴大人文交流，夯實兩國友好民意基礎，推動中摩戰略夥伴關係得到更大發展。

這次訪問是習近平首次以國家主席身分訪問摩洛哥，摩洛哥官方媒體形容此訪目的是推動兩國的戰略夥伴關係。

摩洛哥是生產鋰電池重要原料磷酸鹽、鈷礦大國，該國也與美國和歐盟簽訂了自由貿易協定。近年隨着中國電動汽車、鋰電池產業崛起，摩洛哥正成為中國鋰電企業的熱門投資地。

習近平 歐盟 一帶一路

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