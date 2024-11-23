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川普打關稅戰 中商務部稱能抵禦衝擊 李強將會外企高管

記者廖士鋒、陳湘瑾／北京23日電
中國總理李強預計將於25日中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）舉行前，與外國企業高管會面。（美聯社）
中國總理李強預計將於25日中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）舉行前，與外國企業高管會面。（美聯社）

美國總統當選人川普曾聲稱對中國加徵60%關稅。中國商務部22日強調，有能力化解和抵禦外部衝擊的影響。

中國商務部國貿談判代表兼副部長王受文22日在國務院政策吹風會中，回應川普揚言課高關稅事。他說，中國經濟已表現出很強韌性，並正構建雙循環格局。他還說，今年前十個月中國外貿進出口總值36兆人民幣，年增5.2%，惟自8月以來增速放緩。

王受文意有所指表示，歷史表明有「一個國家」對中國加徵關稅，並未解決它本身存在的貿易逆差，反而推高「這個國家」從中國及其他國家進口產品的價格。這是由於關稅是進口國消費者和最終用戶支付，也導致通膨。

此外，中國總理李強預計將於25日中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）舉行前，與外國企業高層會面，以因應美國總統當選人川普在競選期間揚言對所有中國商品加徵60%關稅一事。這是川普當選後李強首度與外企高層會面。

聯合早報引述彭博報導，知情人士稱，李強將向一群商界人士發表談話，並分別聽取力拓股份有限公司（Rio Tinto）、康寧股份有限公司（Corning）和正大集團（CP Group）等全球企業高管的意見。知情人士稱，相關討論將涵蓋供應鏈、經貿流向等議題。此會議由中國國際貿易促進委員會主辦。

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