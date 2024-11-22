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中加大高新產業發展力道 挺蘇州工業園區進軍軟體

特派記者謝守真／蘇州報導
中國商務部印發「支持蘇州工業園區深化開放創新綜合試驗的若干措施」。圖為蘇州東微半導體股份有限公司實驗室。（新華社）
中國商務部印發「支持蘇州工業園區深化開放創新綜合試驗的若干措施」。圖為蘇州東微半導體股份有限公司實驗室。（新華社）

由於過去幾年高科技展業遭歐美圍堵，中國持續加大高新產業發展力道。商務部印發「支持蘇州工業園區深化開放創新綜合試驗的若干措施」，其中提出，推動新一代訊息技術與設備製造產業高端化、智慧化、綠色化發展。支持蘇州工業園區創建國家「5G＋工業互聯網」融合應用先導區及中國軟體名園，並且要布局建置重大創新平台。

據商務部網站消息，上述通知就支持蘇州工業園區深化開放創新綜合試驗14點措施，包括推進重點領域深化改革擴大開放；推動自貿試驗區與綜合保稅區協同創新發展；提升全球資源配置能力；全面深化中心合作；布局建設重大創新平台；深化科技體制改革；促進金融支持科技創新；深化人才體制機制改革；健全知識產權保護汗運用制度；打造以生物醫藥為代表的策略性新興產業集聚；推動新一代訊息科技與裝備製造產業高端化、智慧化、綠色化發展；推動先進製造業及現代服務業融合發展；提升城市規劃建設水準；創新管理體制機制。

其中，通知提到，支持蘇州工業園區創建國家「5G＋工業互聯網」融合應用先導區及中國軟體名園。堅持軟硬協同，順應開源發展趨勢，鼓勵技術軟體和工業軟體企業協調創新發展。鼓勵國家大基金以市場化方式積極支持蘇州工業園區相關計畫。加強數位基礎建設，適度超前布局網路、算力，鼓勵以雲端服務方式整合智算算力資源。

通知續指，要鼓勵人工智慧企業和工業企業深度協作，統籌布局通用大模型和垂直大模型，探索典型應用場景。高水準建設碳達峰試點園區。推進分布式發電市場化交易試點項目建設，積極布局分布式太陽能，鼓勵企業參與綠電綠證交易。推動企業基於依法揭露的環境資訊展開環境、社會和治理評價。

另，通知表示，要加強重大科技基礎設施與國家實驗室統籌協同，打造以國家實驗室為引領、全國重點實驗室和江蘇省重點實驗室為支撐、蘇州市重點實驗室為基礎的實驗室創新體系，推進實驗室管理體制和營運機制創新。推動蘇州實驗室、國家生物藥技術創新中心、國家第三代半導體技術創新中心（蘇州）等先進技術平台高品質發展。

通知還指，支持蘇州工業園區打造大陸領先的總部經濟集聚區，鼓勵跨國企業設立研發中心、銷售中心等功能機構。支持蘇州工業園區依法合規進行金融改革先行探索。鼓勵境內外銀行、證券、保險等金融機構依審慎監理原則在蘇州工業園區布局。支持符合資格的金融機構在蘇州工業園區發起設立理財子公司。深化本外幣整合資金池試點，提升資金池效能，提升跨國企業集團跨國收付便利度。

商務部 5G 雲端

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