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國台辦前經濟局長張世宏 退休後出任台企聯秘書長

特派記者廖士鋒／北京報導
大陸國台辦經濟局長張世宏退休後接任全國台企聯常務副會長兼秘書長。圖為張世宏2023年出席海峽論壇。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦經濟局長張世宏退休後接任全國台企聯常務副會長兼秘書長。圖為張世宏2023年出席海峽論壇。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦再傳出人事異動，全大陸台商組織「全國台企聯」新任秘書長，由大陸國台辦經濟局前局長張世宏擔任，張世宏自國台辦退休後，經濟局長遺缺則由海研中心主任彭慶恩接任。

大陸全國台企聯在日前舉行的蘇州台商會上推選張世宏擔任駐會常務副會長兼秘書長。而經濟局長遺缺則已由彭慶恩接任，彭慶恩原為國台辦海研中心（海峽兩岸關係研究中心）主任，遺缺尚不清楚由誰接替。

按照慣例，台企聯秘書長多由資深大陸對台官員退休轉任，如前任秘書長程金中就是前國台辦交流局局長；而張世宏長期從事對台經濟工作，也曾兼任台企聯常務副會長，並於2015年升任國台辦經濟局長。今年9月，張世宏在安徽調研時曾表示，作為台商台胞的服務員、勤務員，國台辦經濟局將持續關注台商台胞在大陸的工作、生活等情況，深化交流、聽取建議、做好服務、解決困難。

大陸國台辦有12個內設局級機溝與7個直屬事業單位，對台商而言，國台辦經濟局的重要性不可忽視，據官網簡介，該局負責管理和協調兩岸「三通」事務；統籌協調和指導對台經濟工作；指導、管理台資企業協會，負責對台資企業的政策指導及服務工作等。

去年以來，國台辦局長級官員調動不少，包含交流局、新聞局、秘書局、聯絡局、綜合局、投訴協調局、機關服務中心、海研中心等多個單位，其中多為平調或由副局長晉升，少數局級官員則轉任海協會等單位。

值得一提的是，原任國台辦副主任陳元豐今年初年滿60歲，循中共副部級官員之例退居二線，並由大陸外交部領事司司長吳璽升任國台辦副主任，而現任副主任仇開明，甫於上個月年滿60歲，未來由誰接替其職位，備受矚目。

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