川普關稅戰陰影下 中國再喊GDP拚保5 外資唱衰只估4

專家建議北京將2025年GDP增長定在5%，以因應美國發動的關稅戰；外資則預期恐落至4%至4.5%。圖為上海港的貨櫃碼頭。(新華社)

在美國關稅 戰的威脅陰影下，外電報導指出，中國政府顧問將在12月的中央經濟工作會上提出建議，將明(2025)年經濟增長目標維持在約5%，並預期將推動更多、更強的財政刺激措施，以緩解美國或將上調關稅對中國出口帶來的影響；外資則普遍看淡中國明年經濟表現，估計GDP增速為4%至4.5%。

中國2025年的GDP目標要等到明年3月全國兩會上才會公布。路透訪問了6名官方經濟顧問學者，其中4人認為明年目標將定在5%左右，與今年相同，其中1人建議應該將目標訂在4%以上，另一顧問則認為介於4.5%至5%之間。

報導指出，美國總統當選人川普 揚言對中國商品徵收超過60%關稅，中國政府如果明年還要堅持5%左右的經濟增長目標，意味著北京可能做好大幅增加預算支出的打算。

中國社會科學院學部委員余永定認為目標定在約5%，他說，中國明年需採取更強的財政政策，以及進一步擴大內需，以抵銷川普提出的關稅對中國出口的影響。

與此同時，國家發改委近日表示，正與各方面共同用力，努力實現全年經濟增長預期目標。展望2025年，發改委指出，明年是「十四五」規畫收官之年，一系列重大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目正在全面落地見效；同時，中國有充足的政策空間和豐富的政策儲備，將有力支撐經濟平穩健康發展。

然而高盛 分析師預期，美國對中國商品加關稅或許在明年第一季就會發生，如果中國財政方面發力不及預期。高盛的4.5%預期略高於其他一些機構，而實現這一增速的前提是貨幣政策、財政政策、信貸政策都是擴張性的。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤日前也指出，假設美國自2025年9月起分階段對自中國進口商品加徵關稅，並且中國將加碼政策支援，預計2025年中國GDP增速放緩至4%左右，2026年大幅放緩至3%。

據UBS Evidence Lab企業家調查顯示，如果美國全面加徵關稅，近三分之一的出口相關企業或考慮關停工廠。企業家選擇最多的應對舉措是擴大對其他市場的出口，以及將供應鏈轉移至國外。