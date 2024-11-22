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日媒：數據顯示 中國量子技術專利數超美、全球第一

中國新聞組／北京22日電
本源量子的量子計算機組裝與測試實驗室 。(取材自人民日報海外版)
本源量子的量子計算機組裝與測試實驗室 。(取材自人民日報海外版)

中國加速發展量子技術，根據日媒報導，從可實現超高速計算的量子計算機公開專利數量來看，中國已經超越美國，位居全球第一。

觀察者網引述日本經濟新聞報導，據信息分析公司VALUENEX統計的量子計算機公開專利數量顯示，安徽本源量子在2021至2024年期間新增363項專利，超過同一時期美國IBM的212件，首度登頂。如果按國別統計，中國累計擁有3217項相關專利，也超過了擁有2740項專利的美國。

中國在量子加密通信部分也走在前列，截至2024年8月，中國公開專利數量累計達到5544件，遠超美國的806件和日本的548件。在前10名的機構中，有7家是中國的。

報導指出，量子計算機計算能力異常強大，可在大數據、網路信息安全和人工智能、新藥研發、金融工程等領域大顯身手。中國國務院在2016年將量子計算機納入「十三五」重大項目，2021年量子信息首次出現在「十四五」規畫，教育部並正式把量子信息科學納入本科生教育，而安徽是中國最先開始量子計算研究及產業化的省份。

今年1月6日，本源量子研製的中國第三代自主超導量子計算機「本源悟空」上線運行，並向全球用戶限時免費開放。「本源悟空」國產化率超過80%，搭載了中國首條量子芯片生產線上生產的72計算比特量子芯片、中國首套量子計算測控系統、中國首款量子計算機操作系統。標誌著中國正式進入量子算力「可用」時代，也意味著中國自主超導量子計算機製造鏈已然成鏈。

報導稱，中國企業目前已奪得國際主導地位，排在第二的是美國企業IBM。谷歌等大型企業則排在第四至第六位。谷歌已決定對使用中性原子的量子計算機進行開發的新興企業進行投資，在多個領域進行布局。

美國波士頓諮詢集團預測，量子計算機到2040年將帶來4500億至8500億美元的經濟效益。考慮到巨大的市場和國家安全，在政府、企業、研究機構之間正在進行的中美主導權爭奪將進一步加劇。

中國的專利數量超過美國。（取材自觀察者網）
中國的專利數量超過美國。（取材自觀察者網）

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