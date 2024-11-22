路透：華為明年Q1量產AI晶片 專家：良率只20% 有變數

華為。(路透)

儘管持續受美國政府打壓，中國科技巨頭華為 仍計畫在明(2025)年首季大規模量產其最先進的人工智慧(AI)晶片 -昇騰910C(Ascend 910C)。然而，這款晶片良率傳出僅20%左右。同時，由於受美國的限制，華為仍面臨難以生產出足夠晶片的挑戰。

路透引述兩位知情人士稱，華為已經將旗下最新的昇騰910C晶片樣本發給部分科技公司，並且已開始接受訂單。而這款晶片的目的是要與美國人工智慧晶片製造商輝達 (Nvidia)生產的H100晶片相抗衡。

消息人士續指，910C由中國晶圓代工廠中芯國際採用「N+2」製程技術，但由於缺乏先進的曝光機設備，所以該晶片良率僅達20%左右，而先進晶片要取得客觀的商業收益，良率必須得超過70%以上。

消息人士再指，即使是華為目前最先進的處理器，即中芯國際代工製造的昇騰910B晶片，良率也僅有50%左右，這迫使華為大幅削減生產目標，並推遲該晶片的訂單交付。

至於昇騰910C號稱運算性能可以匹敵輝達的H100，但H100已經是輝達2022年推出、2023年出貨的產品，因此以最樂觀的方法推算，華為2025年出貨的最新AI晶片，只有輝達兩年前晶片效能。

消息人士稱：「華為知道，由於缺乏EUV設備，短期內沒有解決方案，因此它將優先考慮(中國)政府和企業的戰略訂單。」

華為和中芯國際21日未對此置評。

路透9月曾報導，社群平台抖音母公司字節跳動今年曾向華為訂購逾10萬顆的910B晶片，然而，截至7月為止，字節跳動僅拿到不到3萬顆，交貨速度未能滿足需求，其他中國科技公司亦有類似問題。

路透還指，美國以威脅其國家安全為由對華為和其他中國科技公司實施一系列限制。