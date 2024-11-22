我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

饒舌音樂大咖史努比狗狗 住南加華人區20年沒人巧遇過　

千萬別拿刮刮樂當聖誕禮物送小孩 彩券局告訴你原因

紐時：川普身邊多人在中國經商 美中關係有轉圜空間

編譯徐榆涵／綜合報導
紐時分析稱美中關係有轉圜空間。圖為中國國家主席習近平和川普合影。（路透資料照片）
紐時分析稱美中關係有轉圜空間。圖為中國國家主席習近平和川普合影。（路透資料照片）

紐約時報分析，美國總統當選人川普提名多位對中鷹派閣員，組建「抗中內閣」，但川普自己旗下機構、他身邊科技富豪等部分顧問卻在中國經商，因此川普上台後對中國態度，可能比內閣立場有更大轉圜空間。

川普提名的國安顧問到多名部長都主張，不管是安全或經濟領域，都應與中國全面競爭，包括軍事實力、貿易、科技、情報、人權與台灣議題，美國準國務卿魯比歐、準白宮國家安全顧問沃茲及準國防部長赫塞斯，都是對中鷹派。

然而紐時指出，有跡象顯示，川普的貿易政策可能考慮對中國採取更溫和態度，避免拜登任內蒸蒸日上的股市受到衝擊。

例如，川普19日提名盧特尼克出任商務部長並監督美國貿易代表署，盧特尼克曾說支持「較有特定範圍」的關稅，而非像川普競選時主張的全面加徵關稅，他也曾說，川普希望「跟中國達成協議」。盧特尼克9月受訪時表示，關稅是談判工具，加徵關稅目標應該是跟美國本土產品競爭的外國貨品。

紐時分析，川普面對中國時，比較講究交易而非意識形態，若川普認為結果對美國有利，便會揚言或開徵懲罰性關稅，逼迫對方讓步。

川普本人對待中國方式，很大程度可能取決於中國國家主席習近平。習近平可能像其他領導人一樣轉為恭維川普，試圖與他進行個人層面外交。

川普 關稅 習近平

上一則

THE首推跨科科學榜 港大全球13 北大、清華未上榜

下一則

日本AV女優赴港賣淫 警拘捕65人 年齡17歲至64歲

延伸閱讀

轉戰州長？蓋茨退司法部長提名 政壇活路仍多

轉戰州長？蓋茨退司法部長提名 政壇活路仍多
走了鐵桿蓋茨 川普再提名忠誠支持者邦迪任司法部長

走了鐵桿蓋茨 川普再提名忠誠支持者邦迪任司法部長
馬斯克：我只喜歡與川普相處 內閣人選跟我沒什麼關係

馬斯克：我只喜歡與川普相處 內閣人選跟我沒什麼關係
德州主動獻地給川普 用途是這個…

德州主動獻地給川普 用途是這個…

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

2024-11-15 00:50

超人氣

更多 >
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑
烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名

烏克蘭駐英大使稱第三次世界大戰已開始 中國遭點名
當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？