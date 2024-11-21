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習近平結束南美訪程 返北京途中意外訪問摩洛哥

記者黃國樑／即時報導
中國國家主席習近平結束秘魯與巴西行程返回北京途中，意外造訪了摩洛哥。受到摩洛哥王儲穆萊．哈桑迎接。 (馬格里布通訊社)
中國國家主席習近平結束秘魯與巴西行程返回北京途中，意外造訪了摩洛哥。受到摩洛哥王儲穆萊．哈桑迎接。 (馬格里布通訊社)

據路透社，摩洛哥國家通訊社馬格里布通訊社(Maghreb Arabe Press)報導，中國國家主席習近平周四對摩洛哥進行短暫訪問。報導稱，習近平在卡薩布蘭卡受到穆萊．哈桑王儲的歡迎，這次訪問體現了摩洛哥和中國人民之間的牢固友誼、合作和團結。

習近平是在出席巴西二十國集團領袖高峰會後，在返回北京途中造訪了摩洛哥。路透報導稱，近年來，中國加大了對摩洛哥基礎設施和鐵路領域的投資。摩洛哥靠近歐洲的地理位置、與歐盟和美國主要市場的自由貿易協定以及現有的汽車工業，使其對中國電動車電池製造商具有吸引力。

6月，中國電動車電池製造商「國軒高科」選擇摩洛哥興建非洲第一家超級工廠，總成本達13億美元。

習近平此訪並未在中國外交部預先發布的訪問行程中，由於中國與南美洲之間路途遙遠，因此中停摩洛哥，除了順道訪問摩國外，也有休息補給的作用。

據MAP報導，穆萊·哈桑王儲殿下週四晚上在卡薩布蘭卡接見了習近平。習近平在卡薩布蘭卡穆罕默德五世國際機場下飛機時受到穆萊．哈桑王儲的迎接。隨後，習近平在政府首長阿齊茲．阿克漢努什的迎接下，檢閱了摩洛皇家衛隊分隊。

隨後，卡薩布蘭卡-塞塔特地區州長穆罕默德．米迪亞、卡薩布蘭卡-塞塔特地區議會主席、努瓦塞爾省省長阿卜杜拉蒂夫．馬祖茲接待了摩洛哥王儲和習近平。

王儲殿下和習近平閣下也受到中國駐摩洛哥大使李長林、中國使館公使銜參贊周志成、中國使館武官夏克林和鄭偉的迎接。在貴賓休息室短暫休息後，中國的官方隊伍前往位於摩洛哥經濟首都的中國官邸。

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