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「川普2.0」到來 外資預期中國明年經濟「保5」無望

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「川普2.0」到來 外資預期中國明年經濟「保5」無望

中國新聞組／即時報導
川普揚言將對來自中國的商品加徵關稅，讓外資機構普遍預期中國明年經濟增長率將因此受到影響。（新華社）
川普揚言將對來自中國的商品加徵關稅，讓外資機構普遍預期中國明年經濟增長率將因此受到影響。（新華社）

川普即將就任美國總統，讓外資普遍看淡中國明年經濟表現。高盛首席中國經濟學家閃輝表示，明年中國經濟最大的不確定性因素是美國的關稅政策。如果財政方面的發力不及預期，明年中國經濟增長可能有下行風險。高盛預測，2025年中國GDP增速為4.5%。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤日前發布的研究報告也指出，假設美國自2025年9月起分階段對自中國進口商品加徵關稅，並且中國將加碼政策支援，我們預計2025年中國GDP增速放緩至4%左右，2026年大幅放緩至3%。

據上海第一財經報導，閃輝20日在北京舉行的媒體溝通會上表示，中國的政策利率將繼續下行。財政方面，明年赤字率預計3.6%，廣義赤字將繼續增加占到GDP的13%。

閃輝表示，對於2025年的中國宏觀經濟展望，更多不確定性因素出現，可謂「逆風前行」。

國外來看，最主要的擾動因素是美國的關稅政策，這將影響中國的淨出口，從而導致出口對經濟增長產生負面影響。國內的因素依然是房地產市場，與此同時，消費的復甦也將比較緩慢。

高盛對2025年中國GDP增速預期為4.5%，略高於其他一些機構，而實現這一增速的前提是貨幣政策、財政政策、信貸政策都是擴張性的。

汪濤19日發布的研究報告指出，美國加徵關稅將大幅拖累中國經濟增速。在沒有政策支援抵消的情況下，估算美國對中國加徵關稅對中國GDP增速的拖累可能達150至175個基點，出口下滑也會拖累整體資本開支和居民就業

汪濤表示，加徵關稅導致的出口下跌可能大部分體現在2026年，在2025年三季度加徵關稅開始生效之前可能會出現一些「搶出口」現象。然而，關稅對企業資本開支和招聘計畫的拖累可能更早。

報告稱，UBS Evidence Lab企業家調查顯示如果美國全面加徵關稅，近1/3的出口相關企業或考慮關停工廠。企業家選擇最多的應對舉措是擴大對其他市場的出口，以及將供應鏈轉移至國外。

關稅 高盛 就業

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