習近平會巴西總統魯拉 稱要做相互成就的「黃金搭擋」
中國國家主席習近平與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）當地時間20日上午於巴西利亞總統官邸黎明宮舉行會談。兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」，中巴一道做相互成就的「黃金搭檔」。
根據中國外交部發布的新聞稿，習近平就未來兩國關係提出四方面建議：
一、不斷鞏固戰略互信。在涉及主權、安全、領土完整等核心利益問題上堅定相互支持。加強文化、教育、青年等領域人文交流，夯實中巴命運共同體的民意基礎。
二、持續深化發展戰略對接，深化經貿、基礎設施、金融、科技、環保等重點領域合作，加強航天、農業科技、清潔能源等領域合作。中方支持巴方「零飢餓」計劃，。
三、為維護世界和平和正義展現中巴力量。中方願同巴方在聯合國和金磚國家等多邊機制內加強溝通協調，支持巴西明年擔任金磚國家主席國工作，助推「大金磚合作」高質量發展。
四、為構建人類命運共同體作出中巴貢獻。中巴作為發展中大國，要帶頭共商共議，合力應對關乎人類前途命運的全球性挑戰。加強在綠色轉型、永續發展、應對氣候變化、人工智慧治理等領域合作。
魯拉表示，巴西正在大力推進「加速增長計劃」、「新工業計劃」、「南美一體化路線計劃」等發展戰略，這些同中方「一帶一路」倡議高度契合，雙方加強發展戰略對接，將極大助力巴西再工業化進程，促進南美一體化建設。歡迎更多中國企業來巴西投資合作，並期待提升同中國互聯互通和物流水平，促進巴中和拉中共同發展繁榮。
魯拉強調，巴方反對「新冷戰」，主張推進世界多極化和基於平等和相互尊重的全球夥伴關係，願同中方繼續深化在聯合國、金磚國家、二十國集團等多邊框架內溝通協作，提升全球南方在全球治理中的話語權和影響力。巴方也願同中方繼續密切多邊協作，為推動和平解決烏克蘭危機等熱點問題作出積極貢獻。
習近平和魯拉在會談後共同會見記者。習近平指出，雙方在會談共同回顧中巴關係50年發展歷程，一致認為兩國關係正處於歷史最好時期。習近平強調，當前世界還有不少地區戰火紛飛，只有踐行共同、綜合、合作、永續的安全觀，才能走出一條普遍安全之路。他也重申政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，以及加薩衝突中「兩國方案」的實踐。
魯拉稱，中國是巴西最重要貿易和投資夥伴，中國企業在巴西有力促進了巴西經濟社會發展，雙方將進一步密切在聯合國、二十國集團、金磚國家等多邊機制內溝通協作，共同倡導全球治理體系改革，構建更加公正、民主、平等和永續的國際體系，推動和平解決熱點問題。
兩國元首在會談後共同簽署《中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明》、共同見證簽署《中華人民共和國政府和巴西聯邦共和國政府關於共建「一帶一路」倡議同「加速增長計劃」「巴西新工業計劃」「生態轉型計劃」「南美一體化路線計劃」對接的合作規劃》。雙方在訪問期間還簽署經貿、投資、農業、數字經濟、永續發展、科技、人工智慧、全球發展合作等領域30多項雙邊合作文件。
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