嚴防兩岸產業脫鉤斷鏈 國台辦：大陸仍是台商最佳選擇

美國總統大選 後，中國積極布局兩岸關係，嚴防產業「脫鉤斷鏈」，大陸國台辦主任宋濤20日前往江蘇出席一場台商座談。他強調，大陸仍是台商發展事業的最佳選擇，中國將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作制度與政策，深化兩岸融合發展，呼籲台商積極參與兩岸交流合作，共同壯大中華民族經濟。

宋濤、江蘇省委常委胡廣杰、雲南省委常委劉洪建、江蘇省台辦主任練月琴等人出席這場座談會，台商代表則有友達集團董事長彭双浪、鄉林集團董事長賴正鎰等近百人，是近年少見的大規模台商座談。

宋濤指出，今年以來外部環境更複雜嚴峻，國際政治不確定性增大，全球貿易風險加劇，大陸及時推出了一系列組合拳政策。中共20屆三中全會對新時代進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出的科學擘畫和戰略部署，將為台商台胞在大陸發展提供嶄新機會和廣闊空間。

針對川普 2.0的可能變數，彭双浪表示，川普在選舉時雖有提到將對中國的產品提高關稅 ，但他也說對其他全球的商品都要提高關稅，所以目前友達的全球布局並沒有特別大的改變，接下來還是要看川普上任後究竟執行什麼樣的政策。

大陸有關方面21日在蘇州舉行台資製造業企業產業鏈供應鏈對接會。另外，據本報系聯合報掌握的訊息，今年兩岸企業家峰會將於12月9日、10日在廈門舉行，今年會議主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，主辦單位近日已開始廣邀台灣各公協會和企業參加，盼能為擴大及深化兩岸產業合作奠定更為堅實的基礎。