「我要買一年的貨」美企囤貨避川普關稅戰 打爆中企電話

川普關稅戰再起，美企緊張，紛向中企下單「囤貨」；示意圖。(新華社)

美國總統大選一確定川普 將重返白宮，不少美企馬上聯繫中國供應商訂貨，他們擔憂川普可能會履行競選承諾，對所有中國商品徵收60%的高額關稅 ，因此決定在關稅落地前先行囤積進口商品。護膚品公司Bare Botanics甚至訂了一整年的存貨。而經濟學家預估，川普明年初可能對中國進口商品課徵近40%的關稅，讓中國明年經濟成長(GDP)減少約1個百分點。

財聯社報導，美國護膚品公司Bare Botanics的創始人Jason Junod以約5萬美元的價格訂購了一整年的存貨，他希望能趕在明年1月的川普就職日前，將大約3萬支洗澡刷和搓澡手套運到威斯康辛州麥迪遜的工廠。

與他有類似想法的美企高管不在少數，不少零售商正在重新拾起他們在川普第一任期內使用過的策略，他們正打爆中國供應商電話，搶在關稅正式落地前先行囤積進口商品。

根據國際貨幣基金組織的研究顯示，當川普在2018年對中國發動貿易戰時，美國企業也曾爭先恐後地在關稅實施之前提前囤積進口。兩國的進出口貿易數據也顯示：在2018年美對華貿易逆差上升（主要發生在關稅落地前），2019年則出現下降。

而上個月，中國的商品出口額數據也開始出現了明顯上升。一些經濟學家認為，這可能至少部分是由於美國大選結果不確定所導致的提前採購和發貨所驅動。由於不少零售商提前囤貨，中國的出口增長在未來幾個月內預計仍將保持強勁。

在川普贏得大選後，路透也對逾50位經濟學家發起中國經濟調查。

調查顯示，大部分經濟學家預期，川普將在明年初對中國徵收關稅，他們估計的關稅中位數為38%，預估範圍為15%至60%之間。 大多數受訪經濟學家指出，他們預計2025年初川普不會對中國商品徵收高達60%的關稅，因為這可能加劇美國國內的通膨。

至於中國可能遭遇的衝擊，這份調查預測，美國開徵新關稅，可能導致中國2025年GDP減少約0.5至1個百分點。

另據本報系聯合報報導，在華日本 企業對中國經濟更加悲觀，約三分之二的日企表示，中國經濟形勢正在惡化，近一半企業縮減或停止對華投資。