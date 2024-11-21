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習近平晤巴西總統盧拉：中巴「黃金搭檔」相互成就

中國新聞組╱北京21日電
中國國家主席習近平(左)20日與巴西總統盧拉共同簽署聯合聲明宣布攜手構建中巴命運共同體。 (中新社)
中國國家主席習近平(左)20日與巴西總統盧拉共同簽署聯合聲明宣布攜手構建中巴命運共同體。 (中新社)

中國國家主席習近平19日乘專機抵達巴西利亞，對巴西進行國事訪問，20日在巴西利亞總統官邸與巴西總統盧拉舉行會談，雙方同意提升兩國的全面戰略夥伴關係，習近平稱，中國巴西願做相互成就「黃金搭檔」。

大公報報導，習近平20日與巴西總統盧拉在巴西利亞共同簽署並發表《中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體的聯合聲明》。

習近平宣布，將中巴關係定位提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，同時將共建「一帶一路」倡議同巴西發展戰略對接，中國願同巴西一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，不斷豐富新時代中巴關係內涵，做相互成就的「黃金搭檔」。

報導指出，習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，當地華僑華人、中資機構和留學生代表在道路旁揮舞中巴兩國國旗，高舉「歡迎習近平主席訪問巴西」「中巴友誼萬歲」等紅色橫幅，熱烈歡迎習近平到訪。

習近平在結束G20峰會活動後離開里約熱內盧抵達巴西利亞，他與盧拉會談後說，很高興在中巴建交50周年這個具有重要歷史意義的年份訪問巴西。這是他第五次訪問巴西，也是他到訪次數最多的拉美國家，他對老朋友盧拉總統和巴西政府的熱情接待表示衷心感謝，並對G20峰會在里約熱內盧峰會成功召開表示祝賀。

習近平指出，中國和巴西是東西半球兩大發展中國家。回首過去50年，中巴關係跨越山海，探索出發展中大國相互尊重、互利友好的正確相處之道。巴西是首個同中國建立戰略夥伴關係的國家、首個同中國建立全面戰略夥伴關係的拉美國家。近年來，兩國日益成為命運與共的可靠朋友、共促和平的積極力量，中巴關係正處於歷史最好時期。

中國國家主席習近平20日與巴西總統盧拉舉行會談。圖為會談前，巴西總統盧拉(中)在...
中國國家主席習近平20日與巴西總統盧拉舉行會談。圖為會談前，巴西總統盧拉(中)在首都巴西利亞為習近平(左)舉行隆重歡迎儀式。(中新社)

巴西 習近平 G20峰會

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