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中貨船「伊鵬3號」涉毀波羅的海電纜？ 瑞典啟動調查

中國新聞組╱北京21日電
波羅的海2光纖電纜受損
波羅的海2光纖電纜受損

北歐波羅的海二條海底光纖通訊電纜被切斷後，調查人員現正注意一艘中國散裝貨船動向。歐洲對潛在破壞行為不安情緒加劇之際，這是近幾個月來第二起這類調查。

金融時報報導，受損的是一條連接瑞典立陶宛與另一條連接芬蘭與德國的海底電纜。船舶追蹤服務網站數據顯示，兩條電纜被切斷的時間點前後，中國貨船「伊鵬3號」曾航行通過附近。這艘船當時正從俄羅斯的烏斯盧加港前往埃及塞得港。

報導說，瑞典已針對這起事件展開調查，並正在研究伊鵬3號可能涉及的角色。官員指出，警方將與海岸防衛隊和武裝部隊合作，調查這艘船動向。

一年多之前，一艘懸掛香港旗的中國貨櫃船Newnew Polar Bear損壞了芬蘭與愛沙尼亞之間一條重要波羅的海天然氣管線。芬蘭和愛沙尼亞當局至今未對外說明他們認為這起事件為蓄意還是意外。

伊鵬3號船東「寧波伊鵬海運有限公司」總部位在中國東部港口城市寧波附近，名下只有兩艘船，伊鵬3號為其中之一。

對於中國船隻在這起事件被列為可疑對象，中國外交部發言人林劍20日回應「不了解有關情況」，並指中方一貫要求中國船隻嚴格遵守相關法規，並高度重視保護海底基礎設施安全。

芬蘭官員呼籲謹慎行事，並建議切勿倉促做出結論。芬蘭當局表示，中方曾配合他們在2023年天然氣管線受損事件的調查工作。

德國國防部長佩斯托瑞斯表示，短短24小時內有兩條電纜遭切斷，恐是遭人蓄意破壞。德國、瑞典、芬蘭和立陶宛政府對此事表示「極度關切」，四國部長發布聯合聲明表示：「評估這類局勢時，必須以俄羅斯對這個地區構成的威脅日增當作背景條件。這包括在歐洲混合活動次數增加。」

立陶宛國防部長卡斯楚那斯說：「調查工作結束後，歐盟和成員國必須充分運用最新制裁措施，因應這類破壞關鍵基礎設施的行為。」

波羅的海兩條海底電纜被破壞。(財聯社資料照片)
波羅的海兩條海底電纜被破壞。(財聯社資料照片)

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