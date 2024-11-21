阿根廷總統曾罵「中共領導是殺人犯」 晤習近平卻大轉彎

中國國家主席習近平(右)19日在里約熱內盧出席G20峰會期間會見阿根廷總統米雷伊。(新華社)

中國國家主席習近平 在G20峰會 期間會見阿根廷總統米雷伊，米雷伊去年底在競選總統期間稱中國領導人是「殺人犯」和「小偷」，強調不會與共產黨合作；上台不到1年態度180度大轉彎，盼與中國在經貿、能源礦產、金融等領域密切合作，表示堅定支持中方對於台灣問題的立場。有學者分析：未來米雷伊可能每年都去中國。

習近平19日與米雷伊在巴西展開雙邊會談，首度同框合影被阿根廷媒體形容為「最不可思議的畫面」。去年競選阿根廷總統時，米雷伊公開批評中國政治體制，強調絕不與共產黨合作。然而去年12月上任後，米雷伊對華態度就軟化，今年6月中國同意與阿根廷續簽350億元人民幣的貨幣互換協議，延長有效期1年，米雷伊對此表示感謝，今年9月，他宣布稱或將於明年1月訪中。

新華社報導，習近平說，今年是中阿建立全面戰略夥伴關係10周年，兩國關係處在承前啟後、繼往開來的重要節點。中國珍視兩國人民傳統友誼，支持阿方透過改革探索符合本國國情的發展道路，願同阿方一道，推動中阿全面戰略夥伴關係長期穩定發展，更好助力各自國家發展。

米雷伊回應，感謝中方為阿根廷穩定國內經濟金融情勢提供的寶貴協助，阿根廷希望成為中國可靠且穩定的合作夥伴。阿方堅定支持中方在台灣問題上的立場，堅定恪守一個中國原則，希望進一步密切與中國在經貿、能源礦產、金融等領域合作，歡迎更多中國企業赴阿投資合作。

米雷伊高度讚賞習近平在G20峰會上就全球治理闡述的精闢主張，願同中方加強溝通協作。

阿根廷報導，此次會談聚焦阿根廷經濟問題，尋求延長貨幣互換協議，為阿根廷緩解外匯壓力等，雙方就擴大阿根廷農產品出口及推進聖克魯斯省水壩復工等基礎設施合作達成共識。會談逾30分鐘超出預期，習近平主動邀請米雷伊訪華。阿媒評論指，此次會晤顯示出米雷伊逐漸向現實妥協的靈活務實外交風格。

廣東國際戰略研究院教授李形認為，「米雷伊未來每年都會訪問中國。他需要中國投資阿根廷目前缺乏資金的基礎設施項目」。李形分析，對中國來說，與阿根廷的戰略夥伴關係，讓他在世界最大的大豆、玉米和小麥出口國之一站穩腳跟。而阿根廷也是牛肉出口大國，如果中國與另一個牛肉出口國澳洲 關係緊張，可據此向澳洲政府施壓。