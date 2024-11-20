強生中國傳裁員20% 外企加速撤中 但首選地點也不是美國

嬌生中國傳出將裁員20%，主要涉及外科部門。(路透)

繼葛蘭素史克（GSK）、美敦力之後，強生（Johnson & Johnson，台灣稱嬌生）也傳出將在中國裁員 20%；此外，川普當選美國總統後，世界頂級公司正加速移出中國，但首選目的地並非美國，而是印度 次大陸。

上海第一財經報導，強生離職員工將獲得「N+3」補償，即按員工年資額外再加三個月工資。新一輪的裁員自上周開啟，波及公司的多個業務單元。但公司方面對此並無正式回應。

一名強生前員工對告訴第一財經，「陸陸續續一直在裁，只是未對外公告。」這名前員工並稱，中國裁員也是強生全球裁員的一部分。

一名業內人士表示，「跨國醫療公司最近比較動盪」，醫療器械公司和製藥企業都受到影響，此前葛蘭素史克、美敦力等公司都陸續在中國進行過裁員。

南方都市報指出，美國強生集團原本擁有大寶、強生嬰兒、露得清、泰諾、邦迪、城野醫生、李施德林等多個業務面向的產品，但自2021年集團將旗下消費者健康業務拆分後，便專注在醫療科技和創新製藥兩大業務，消費者健康業務則成為一家獨立公司Kenvue（科赴）並於2023年在紐交所上市。

此外，根據美國知名貝恩資本公司（Bain and Company）進行的一項研究顯示，接受調查訪問的有166位企業首席執行官CEO和首席運營官COO表示，正在將生產從中國轉移出去的公司占比69%，比2022年的55%還要高出14個百分點。

這些公司離開中國都去了哪裡？調查發現，排名前五目的地是印度次大陸、美國和加拿大、東南亞 、西歐和拉美。去印度次大陸的公司占比39%，去美加的公司占比16%，去東南亞11%，去西歐10%，去拉美8%。

與企業外遷勢頭加大的同時，中國本國的高凈值人群外流的速度也在加快。今年6月發布的一份調查報告說，預計2024年將有創紀錄的1萬5200人外流，這對中國構成了進一步的打擊。