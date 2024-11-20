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技術轉移換綠能補助 金融時報：歐盟設中企投資路障

中國新聞組╱北京20日電
寧德時代在匈牙利建立電動車電池廠。(美聯社)
寧德時代在匈牙利建立電動車電池廠。(美聯社)

英國金融時報披露，歐盟計畫強制中國企業向歐企轉讓智慧財產，以換取歐盟補貼。此舉不僅呼應中國施壓外商分享智慧財產，才能取得市場准入的慣行，也是歐盟為保護區域企業，對中國立場趨於強硬的計畫之一。

報導引述2名歐盟高級官員報導，根據12月將首度試行的新條件，中國企業若要獲得歐盟提供的價值10億歐元電池開發補助，必須在歐洲設廠及分享科技技術。兩人還說，這項前導做法可能擴及歐盟其他補助計畫。

這些要求與中國對外國企業所訂的制度相似，但規模小得多。北京施壓外企技術移轉，以換取中國市場的准入。

由於歐洲企業受到嚴格的環境規定限制，歐盟為了保護本土企業免於廉價且汙染度較高的進口貨傷害，已對中國採取日益強硬立場。

歐盟執行委員會今年10月已確定，自中國進口的電動車除了原有的10%關稅，再加徵最高35%的反補貼關稅。

此外，歐盟也針對申請氫能補助的公司祭出更嚴格的規定，要求生產氫能的電解槽最多只有25%的零件可以從中國採購。

報導還稱，接近美國總統當選人川普的人士已說過，川普將對布魯塞爾施壓，要求歐盟跟隨他對來自中國的貨品和投資樹立更多壁壘。倘若川普真的對中國貨品課徵高達60%關稅，北京很可能把出口轉向歐洲等其他市場，屆時歐盟便得設法攔阻大量進口湧入。

一名歐盟外交官表示：「如果我們想在一些議題上與川普合作，就必須決定該如何應對中國。」

據報導，歐盟對中國技術進口的審查加劇，已促使寧德時代等中國公司在歐洲成立超級工廠，寧德時代已投資數十億歐元興建匈牙利與德國廠；上海遠景能源也投資數億歐元在西班牙與法國設廠。

與此同時，歐洲最大電池廠瑞典Northvolt卻瀕臨破產。電池是電動車重要組成部分，占成本逾三分之一因此對試圖轉型至污染較少車款的歐洲汽車製造業而言，電池供應至關重要。

歐盟 川普 投資

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