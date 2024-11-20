G20議題成核心角色 習近平會蕭茲 促解決電動車關稅分歧

中國國家主席習近平出席G20峰會坐在中間C位，凸顯中國在國際議題上扮演重要角色。(路透)

G20高峰會落幕，中國國家主席習近平 19日會見德國 總理蕭茲 時指出，歐盟對中國電動車加徵關稅引發全世界關注，中方始終堅持透過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用；蕭茲則表示，德方希望與中方進一步發展全方位戰略夥伴關係，實現互利共贏。本屆G20峰會，從會議座位到各國領導人大合照，習近平都被安排在中心位置的「C位」，凸顯中國在各項國際議題扮演的核心角色。

習近平19日也會面法國總統馬克宏，習表示願和法國深化戰略和互利合作，讓中法關係保持穩健發展，為中歐關係良性發展和世界和平穩定做出貢獻。

法國在歐盟對中電動車加稅上扮演幕後重要角色，法廣引述法新社報導，馬克宏在峰會第一天曾批評美中兩大經濟體都不尊重國際貿易規則，並透露將在「未來幾個月」再次訪中。

新華社報導，習近平在會見蕭茲時稱，中國和德國作為世界第二、第三大經濟體和具有重要影響力的大國，要堅持從長遠和戰略角度鞏固中德全方位戰略夥伴關係。他強調，中方對德政策保持高度穩定性和連續性，願同德方一道，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，堅持求同存異、交流互鑑。

就雙方經貿關係，習近平稱，中德經濟利益高度互融，中德合作是共促發展、共創未來的機會。中方視德國為推動中國式現代化的重要合作夥伴，將持續為德國企業提供廣大市場機會。雙方要圍繞數位化、智慧化、低碳化推動合作升級，攜手開拓第三方市場，實現合作共贏。中方認為歐洲是多極化世界的重要一極，致力於與歐洲合作，攜手應對挑戰，推動中歐關係持續穩定健康發展。

據中方發布，蕭茲表示，當前複雜國際情勢下，德中加強溝通合作至關重要。德方希望同中方進一步發展全方位戰略夥伴關係，本著平等、坦誠和相互尊重的精神加強雙多邊對話合作，妥善解決分歧，實現互利共贏，為世界經濟復甦成長和共同繁榮作出貢獻。希望歐中透過對話談判能盡快解決電動車問題，德方願就此做出積極努力。

本屆峰會因為美國總統拜登將卸任、俄國總統普亭未出席，習近平成為會議的核心人物，不論是會議時的座位或是各國領袖合影，習近平都被安排在中間的主要位置。習近平在峰會上表示，中國將透過八項行動支持全球發展，並宣布採取措施支持全球南方，且呼籲各國加強AI方面的國際治理與合作。