「20國如一座橋」習近平出席G20宣布支持全球發展8行動
G20峰會於巴西里約熱內盧登場，中國國家主席習近平宣布中國支持全球發展的八項行動，指出為了建設共同發展的公正世界，將攜手各國高質量共建「一帶一路」、落實全球發展倡議、支持非洲發展等，呼籲多一些合作橋梁，少一些「小院高牆」，讓愈來愈多發展中國家過上好日子、實現現代化，並宣布中方決定加入「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」。
綜合新華社、大公報、香港文匯報等媒體報導，本次G20峰會主題為「構建公正的世界和可持續的星球」，第一階段會議聚焦「抗擊飢餓與貧困」議題，習近平發表談話時宣布，中國將支持減貧和糧食安全國際合作，並與巴西、南非、非洲聯盟共同發起「開放科學國際合作倡議」，推動全球科技創新成果更多惠及「全球南方」。
多年來，習近平在G20峰會上數度提出中國方案，為完善全球治理凝聚共識，更表示「二十國集團就宛若一座橋，讓大家從四面八方走到了一起」。
習近平指出，當今世界百年變局加速演進，中國作為世界主要大國領導人，應該秉持命運共同體意識，扛起歷史責任，推動進步。為了建設共同發展的公平世界，中國將在貿易投資、發展合作等領域增加資源投入、做強發展機構，多一些合作橋梁，少一些「小院高牆」，讓愈來愈多發展中國家過上好日子、實現現代化。
他並分享中國脫貧經驗，強調精準扶貧要做到因村、因戶、因人施策，堅持在經濟發展中扶貧，積極引導人才、資金、技術向貧困地區流動。堅持在促進當地特色產業發展中扶貧，幫助貧困地區改善基礎設施，因地制宜發展有「造血」功能的產業。習近平指出，中國脫貧本著滴水穿石的韌性，證明弱鳥可以先飛、高飛，「中國可以成功，其他發展中國家同樣可以成功。」
習近平強調要營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境，推動普惠包容的經濟全球化，支持發展中國家更好融入數字化、智能化、綠色化發展潮流。他表示，中國始終是「全球南方」的一員，是發展中國家可靠的長期合作夥伴，也是支持全球發展事業的行動派和實幹家。中國不追求一枝獨秀，更希望百花齊放，同廣大發展中國家攜手實現現代化。
另外，今年是中國及巴西建交50周年，習近平表示曾四次造訪巴西，親眼見證了當地近30年來的發展變化，再次踏上這片熱情的土地，倍感親切。他期待與魯拉總統進一步提升中巴關係，增進兩國戰略互信，深化各領域交流合作，開啟中巴關係下一個「黃金50年」。
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