「20國如一座橋」習近平出席G20宣布支持全球發展8行動

習近平（前）18日在里約熱內盧出席G20領導人峰會第一階段會議，宣布中國支持全球發展的八項行動。（歐新社）

G20峰會 於巴西 里約熱內盧登場，中國國家主席習近平 宣布中國支持全球發展的八項行動，指出為了建設共同發展的公正世界，將攜手各國高質量共建「一帶一路」、落實全球發展倡議、支持非洲發展等，呼籲多一些合作橋梁，少一些「小院高牆」，讓愈來愈多發展中國家過上好日子、實現現代化，並宣布中方決定加入「抗擊飢餓與貧困全球聯盟」。

綜合新華社、大公報、香港文匯報等媒體報導，本次G20峰會主題為「構建公正的世界和可持續的星球」，第一階段會議聚焦「抗擊飢餓與貧困」議題，習近平發表談話時宣布，中國將支持減貧和糧食安全國際合作，並與巴西、南非、非洲聯盟共同發起「開放科學國際合作倡議」，推動全球科技創新成果更多惠及「全球南方」。

德國總理蕭茲（右）與中國國家主席習近平（左）於G20峰會開幕式上交談。(歐新社)

多年來，習近平在G20峰會上數度提出中國方案，為完善全球治理凝聚共識，更表示「二十國集團就宛若一座橋，讓大家從四面八方走到了一起」。

習近平指出，當今世界百年變局加速演進，中國作為世界主要大國領導人，應該秉持命運共同體意識，扛起歷史責任，推動進步。為了建設共同發展的公平世界，中國將在貿易投資、發展合作等領域增加資源投入、做強發展機構，多一些合作橋梁，少一些「小院高牆」，讓愈來愈多發展中國家過上好日子、實現現代化。

他並分享中國脫貧經驗，強調精準扶貧要做到因村、因戶、因人施策，堅持在經濟發展中扶貧，積極引導人才、資金、技術向貧困地區流動。堅持在促進當地特色產業發展中扶貧，幫助貧困地區改善基礎設施，因地制宜發展有「造血」功能的產業。習近平指出，中國脫貧本著滴水穿石的韌性，證明弱鳥可以先飛、高飛，「中國可以成功，其他發展中國家同樣可以成功。」

習近平強調要營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境，推動普惠包容的經濟全球化，支持發展中國家更好融入數字化、智能化、綠色化發展潮流。他表示，中國始終是「全球南方」的一員，是發展中國家可靠的長期合作夥伴，也是支持全球發展事業的行動派和實幹家。中國不追求一枝獨秀，更希望百花齊放，同廣大發展中國家攜手實現現代化。

中國國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會。巴西總統盧拉在會場外迎接習近平。(路透)

另外，今年是中國及巴西建交50周年，習近平表示曾四次造訪巴西，親眼見證了當地近30年來的發展變化，再次踏上這片熱情的土地，倍感親切。他期待與魯拉總統進一步提升中巴關係，增進兩國戰略互信，深化各領域交流合作，開啟中巴關係下一個「黃金50年」。

在巴西里約熱內盧現代藝術博物館舉行的G20峰會上，中國國家主席習近平在啟動全球反飢餓與貧困聯盟的活動中揮手致意。（路透）