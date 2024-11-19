習近平會晤澳總理：中澳關係出現了轉機 需小心維護

中國國家主席習近平18日在巴西里約熱內盧出席二十國集團（G20）峰會期間會見澳洲總理艾班尼斯。（路透）

中國國家主席習近平 18日在巴西里約熱內盧出席20國集團（G20）峰會期間雨在會見澳洲 總理艾班尼斯，這是艾班尼斯去年11月訪問北京後，兩人首度會面。習近平承認在他10年前訪問澳洲，確定戰略夥伴關係隨後幾年發生的「曲折」使兩國關係急轉直下。如今，中澳關係出現了轉機，「正在維持一個積極發展的勢頭，不過需要非常小心地維護雙邊關係」。

這次會晤是在矢言對中國加徵高額關稅的美國前總統川普 確定重返白宮後舉行。路透報導指出，儘管澳洲與美國的國防關係日益密切，但中國方面仍尋求將澳洲推廣為「川普時代」下，與中國進行貿易往來的正面例子。

根據央視報導，習近平告訴艾班尼斯，去年11月，兩人在北京就事關中澳關係長遠發展的戰略性、全局性、方向性問題，進行了深入溝通，「談得很好」。一年多來，兩國各層級保持密切的溝通往來，積極推進落實兩人達成的重要共識，取得積極進展。

習近平提到，10年前的今天，他正在對澳洲進行國是訪問，期間雙方一致決定建立全面戰略夥伴關係，「10年來，中澳關係取得一些發展，也經歷一些曲折，給我們許多啟示」。

習近平強調，中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關係就一定能夠發展好。中方願同澳方一道，推動建設「更加成熟穩定、更加富有成果」的中澳全面戰略夥伴關係，為地區和世界注入更多穩定性和確定性。

習近平指出，250多家澳洲企業參加了今年的進博會，創下歷史新高，這是澳方企業對中國經濟和兩國合作投下的「信任票」。雙方要堅持拓展「互利共贏」的合作格局。中方願進口更多澳洲優質產品，鼓勵中國企業赴澳投資興業，希望澳方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。

據報導，艾班尼斯表示，自他去年訪問北京以來，澳中關係在包括貿易在內的各領域取得「令人鼓舞」的進展，為兩國人民帶來實實在在的利益。澳方堅持奉行一個中國政策，反對「脫鉤」，主張推進經濟全球化，希望與中方加強在能源轉型、氣候變化等方面合作。

艾班尼斯也對中國最近解除對澳洲龍蝦的禁令後恢復兩國之間的開放貿易表示歡迎。這是中國對澳洲進口商品徵收220億美元的懲罰性關稅中的最後一項。

路透報導，即將上任川普政府承諾對中國徵收高額關稅，這似乎與澳洲尋求穩定對中關係，並向中國出口政策形成鮮明對比。

艾班尼斯17日被問及川普對中國加徵關稅時表示，他不會參與北京和華盛頓之間的雙邊關係。他表示，澳洲在針對與北京立場分歧的議題上，沒有改變立場，而對中國的出口為澳洲創造就業機會。