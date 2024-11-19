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俄天然氣直送上海 全球最大、最長的中俄東線管道完工

記者陳宥菘／綜合報導
世界輸氣量最大、中國重要的能源大通道－中俄東線天然氣管道工程全線完工。（取材自央視新聞）
世界輸氣量最大、中國重要的能源大通道－中俄東線天然氣管道工程全線完工。（取材自央視新聞）

中國國家管網集團18日宣布，歷時逾9年建設的中俄東線天然氣管道工程全線完工，進入投產前準備階段，預計今年底前實現全線貫通，未來每年將可滿足中國1.3億戶城市家庭一年的用氣需求。該管道是目前全球輸氣量最大、距離最長，也是中國重要的能源通道。

來源：玉麒麟

俄羅斯是天然氣大國，俄烏戰爭以來，歐盟對俄羅斯進行嚴厲的能源制裁，俄羅斯於是轉向對中國擴大出口。對中國而言，增加俄羅斯天然氣進口可降低對進口液化天然氣的過度依賴，同時減少燃煤造成的空汙。

中俄東線天然氣管道計畫始於2012年，是中國國家管網集團與俄羅斯天然氣公司的聯合項目，包括俄羅斯境內的西伯利亞力量管道和中國境內的中俄東線天然氣管道，全長超過8千公里。中國境內管道全長5111公里，北起黑龍江，南至上海，全線依北、中、南段分期建設，於2015年6月正式動工。

北段（黑龍江黑河–吉林長嶺）於2019年底投產通氣；中段（吉林長嶺–河北永清）於2020年底投產；南段（河北永清–上海）全長1509公里，於2020年7月啟動建設。其中，南段安平–泰興段已於2022年投產運行，本次完工的是南通至甪直段工程，也是中俄東線的最後一段工程。

中俄東線管道設計輸量為每年380億立方公尺，是目前全球單管輸量最大的長輸天然氣管道。全線貫通後，可滿足東三省、京津冀、長三角等地區1.3億戶家庭一年的用氣需求。截至目前，中俄東線已輸送天然氣超過780億立方公尺。

該管道也是中國目前口徑最大、壓力最高的長距離天然氣輸送管道。經測算，在12兆帕壓力下，光是1公尺長的管段容氣量就有250立方公尺，相當於3口之家一年的用氣量。

俄羅斯近兩年加大對中國出口天然氣。彭博報導，今年前9個月，俄氣公司向中國出口了237億立方公尺天然氣，年增40%，超過同期出口到歐洲的天然氣總量。俄氣公司並計畫在2027年1月底增加「遠東」管道，每年可再多供應100億立方公尺天然氣給中國。

中俄東線天然氣管道 。(資料來源／中國能源網）
中俄東線天然氣管道 。(資料來源／中國能源網）

天然氣 俄羅斯 歐盟

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