珠海航展結束了 俄飛行員愛上青島啤酒 紛打包2箱帶走

俄羅斯伊爾76運輸機飛行員上機時，提走兩箱青島啤酒。（取材自鳳凰網財經）

珠海航展日前結束，俄羅斯 伊爾76運輸機飛行員被發現將「青島啤酒」打包帶走，引發關注。有網友調侃兩箱啤酒可能僅夠他們返程途中飲用，也大讚青島啤酒確實美味，「這些飛行員很識貨」、「戰鬥民族還是懂啤酒的」，飛行員帶伴手禮回國意外成為文化交流中有趣的一面。

來源:環球時報

海客新聞報導，「單槍匹馬來，獨自駕 機回」，珠海航展結束後，62歲的俄羅斯傳奇飛行員謝爾蓋·博格丹駕駛蘇57返俄。本次航展是蘇57首度來到中國，從外型到戰機性能都是軍迷們關注的焦點，傳奇飛行員的技巧展現更令軍迷們大開眼界。

資料顯示，博格丹掌握了50多種型號和改進型飛機的飛行技能，包括蘇17、蘇25、蘇27、米格23、米格29、蘇30MKK、蘇25TM和米格29S。他還是蘇35戰鬥機和蘇57第五代戰鬥機的試飛員。

截至2024年11月，博格丹共飛行了7000多個小時，其中測試飛行近5000個小時。年過60歲的他不僅繼續飛行，還在培訓年輕試飛員。

另外，航展盛會結束後，俄羅斯飛行員也被發現有趣的一幕。

鳳凰網財經報導，俄羅斯伊爾76運輸機飛行員上機時，被發現提走兩箱青島啤酒。青島啤酒成為伴手禮令網民覺得興奮，稱「飛行員很識貨」、「青島原漿啤酒確實美味」，不過，酒精濃度低的青啤意外的也翻轉俄羅斯人愛喝烈酒的刻板印象，也體現了青島啤酒在國際上的吸引力。