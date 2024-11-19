我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旱象拉警報 紐約市府啟動節水措施

狂曬好交情？川普與馬斯克 將共同出席SpaceX星艦第6次試射

珠海航展結束了 俄飛行員愛上青島啤酒 紛打包2箱帶走

中國新聞組／北京19日電
俄羅斯伊爾76運輸機飛行員上機時，提走兩箱青島啤酒。（取材自鳳凰網財經）
俄羅斯伊爾76運輸機飛行員上機時，提走兩箱青島啤酒。（取材自鳳凰網財經）

珠海航展日前結束，俄羅斯伊爾76運輸機飛行員被發現將「青島啤酒」打包帶走，引發關注。有網友調侃兩箱啤酒可能僅夠他們返程途中飲用，也大讚青島啤酒確實美味，「這些飛行員很識貨」、「戰鬥民族還是懂啤酒的」，飛行員帶伴手禮回國意外成為文化交流中有趣的一面。

來源:環球時報

海客新聞報導，「單槍匹馬來，獨自駕機回」，珠海航展結束後，62歲的俄羅斯傳奇飛行員謝爾蓋·博格丹駕駛蘇57返俄。本次航展是蘇57首度來到中國，從外型到戰機性能都是軍迷們關注的焦點，傳奇飛行員的技巧展現更令軍迷們大開眼界。

資料顯示，博格丹掌握了50多種型號和改進型飛機的飛行技能，包括蘇17、蘇25、蘇27、米格23、米格29、蘇30MKK、蘇25TM和米格29S。他還是蘇35戰鬥機和蘇57第五代戰鬥機的試飛員。

截至2024年11月，博格丹共飛行了7000多個小時，其中測試飛行近5000個小時。年過60歲的他不僅繼續飛行，還在培訓年輕試飛員。

另外，航展盛會結束後，俄羅斯飛行員也被發現有趣的一幕。

鳳凰網財經報導，俄羅斯伊爾76運輸機飛行員上機時，被發現提走兩箱青島啤酒。青島啤酒成為伴手禮令網民覺得興奮，稱「飛行員很識貨」、「青島原漿啤酒確實美味」，不過，酒精濃度低的青啤意外的也翻轉俄羅斯人愛喝烈酒的刻板印象，也體現了青島啤酒在國際上的吸引力。

俄羅斯伊爾76運輸機飛行員上機時，提走兩箱青島啤酒。（取材自鳳凰網財經）
俄羅斯伊爾76運輸機飛行員上機時，提走兩箱青島啤酒。（取材自鳳凰網財經）

俄羅斯 自駕

上一則

「20國如一座橋」習近平出席G20宣布支持全球發展8行動

下一則

杉杉董座之爭上演「慈禧上位」 嫡長子鬥輸美女繼母

延伸閱讀

美放行烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄國 克宮：加劇緊張

美放行烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄國 克宮：加劇緊張
俄羅斯射飛彈空襲烏克蘭敖德薩港 10死44傷

俄羅斯射飛彈空襲烏克蘭敖德薩港 10死44傷
珠海航展落幕／頂流文創被瘋搶 半真槍1套2萬元…3天賣光

珠海航展落幕／頂流文創被瘋搶 半真槍1套2萬元…3天賣光
拜登首度授權 烏克蘭可用美遠程飛彈攻入俄國境內 俄烏戰爭恐擴大

拜登首度授權 烏克蘭可用美遠程飛彈攻入俄國境內 俄烏戰爭恐擴大

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30

超人氣

更多 >
3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺

3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢