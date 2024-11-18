「大國重器」催買氣 珠海航展6天成交2856億元 飛機交易量翻倍

第15屆中國國際航空航天博覽會，一批先進國產無人機和反無人機裝備集中亮相。（新華社）

第15屆珠海航展17日閉幕，陸海空「大國重器」展現中國科技實力，展現「新質生產力」。主辦方表示，六天展期中簽約金額達2856億元（人民幣，下同，約397億美元），成交各種型號飛機1195架，較上屆成長逾一倍，吸引近60萬人參觀。

香港文匯報報導，本屆珠海航展共有來自47個國家和地區的1,022家企業參展，參展飛機261架、地面裝備248型。展出內容涵蓋「陸、海、空、天、電、網」全領域，結合「有人+無人」、「現場+遠程」、「陸地+海域」的表演形式，為觀眾帶來動態演示體驗，並舉辦會議論壇、商務洽談等247場活動，簽訂總值約2,856億元合作協議，成交各種型號飛機1,195架，較上屆549架增長逾一倍。

報導指出，中國此次全面展示了航空航天和國防領域的尖端技術和最新成果，展現新質生產力。其中，國產新型隱形戰鬥機殲35A首次亮相就驚艷全場，殲20、殲16D、轟6K等機型同樣搶眼，在戰略轟炸、電子戰、運輸補給等方面都有出色表現，全方位彰顯中國空軍實力。

除此之外，中國更秀出嫦娥六號探月工程取得的月球背面月壤樣品，讓民眾近距離感受來自月球的神祕魅力，同步見證中國航天探索成就。國產「昊龍」貨運航天飛機模型首次亮相並進行全方位展示，亦代表中國在航天運輸領域的重大突破，有望為中國商業航天發展開闢全新路徑。

中國海軍此次首度實裝參加珠海航展也備受矚目，海軍重型艦載戰鬥機殲-15T、艦載專用戰術電子戰飛機殲-15D等「令人驚喜」。軍事專家張軍社分析，中國海軍組織多型實裝參展，有助國際社會深入了解中國海軍裝備的最新發展，加強國際交流。

專家指出，本屆珠海航展為各國企業提供了交流與合作的平台，促進國際技術合作與貿易往來，亦展現中國的自信與開放，提升國際形象，亦傳遞維護和平與開放合作的願景。