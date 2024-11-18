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川普加稅鐵拳瞄準錢凱港 擬比照中國徵60%關稅

中國新聞組／北京18日電
位於秘魯首都利馬以北的錢凱港14日開港，錢凱港是中秘共建「一帶一路」重點項目。這是當天在錢凱港拍攝的純電動智能集卡。 （新華社）
位於秘魯首都利馬以北的錢凱港14日開港，錢凱港是中秘共建「一帶一路」重點項目。這是當天在錢凱港拍攝的純電動智能集卡。 （新華社）

川普尚未上任美國總統，但對中國加稅的威脅日漸加重，現在更盯上了由中資控股、投資開發的秘魯錢凱港。川普資深顧問克拉弗-卡隆（Mauricio Claver-Carone）主張，任何通過這個港口的出貨以及南美洲國家的相關商品，都應適用對中國商品徵收的60%關稅

綜合法廣、觀察者網引述彭博等媒體報導，克拉弗-卡隆在接受電話採訪時表示，「所有經過錢凱港或中國在該地區所擁有或控制的任何港口的產品，都應和來自中國的產品一樣，繳納60%的關稅。」他強調，這項職責將有助於防堵中國貨繞路，經過另一個國家，以較低的關稅進入美國。

克拉弗-卡隆曾任白宮國家安全委員會西半球拉美事務高級主管，被視為川普政府對拉美事務的鷹派官員之一。他說，此類關稅意在讓各國權衡是否允許中國在其領土上建設港口時能「三思而後行」。「這是對任何與中國在海上基礎設施方面合作的國家的警告，包括墨西哥。」

不過，彭博也在報導中指出，當前尚不清楚錢凱港營運後會有多少貨物從此運往美國。畢竟，對於秘魯以及許多周邊南美國家而言，這座太平洋深水港落成的重大意義之一，在於不必先將貨物運往墨西哥或加利福尼亞的港口，再出口至亞太國家。

近幾個月來，錢凱港項目受到來自美國官員的高調「關心」。本月早些時候，卸任不久的前美國南方司令部司令勞拉·理查德森（Laura Richardson）接受英國金融時報訪問時聲稱錢凱港「可軍民兩用」，擔憂中國軍艦日後停靠錢凱港。不過，這一推測已遭到港口投資方中遠海運的否認，強調中方在錢凱港的投資「100%是商業性的」。

作為中秘共建「一帶一路」重要項目，錢凱港項目一期工程始建於2021年，包括4個碼頭泊位。港口最大水深達17.8米，能停靠18000標準箱（TEU）的超大型集裝箱船，可實現近期每年100萬、遠期150萬標準箱（TEU）的設計吞吐能力。在錢凱港營運後，從南美洲出口至亞洲市場的貨物運輸時間將從35天縮短至25天，直航時間大幅縮短，物流成本大幅降低。

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