習赴G20籲「全球南方」團結 引經據典擘畫亞太合作藍圖

中國國家主席習近平赴巴西出席G20領導人峰會，並進行國事訪問。（歐新社）

中國國家主席習近平 當地時間17日下午抵達巴西 里約熱內盧，出席20國集團（G20）領導人峰會並對巴西進行國事訪問。習近平在巴西媒體發表署名文章及在抵達巴西時講話表示，他期待推動與巴西關係行穩致遠，且要同廣大「全球南方」國家一起，堅定捍衛發展中國家共同利益。此前在秘魯，習近平引經據典以「己欲立而立人，己欲達而達人」擘畫了亞太合作藍圖。

結束對秘魯的國事訪問及參加2024年亞太經濟合作會議（APEC ）後，習近平已抵達里約熱內盧加里昂空軍基地發表書面講話指出，他曾4次到訪巴西，親眼見證巴西近30年的發展變化，再次踏上這片熱情的土地，他倍感親切。今年，中巴兩國慶祝建交50周年，他期待同盧拉總統就進一步提升中巴關係、加強兩國發展戰略對接及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

習近平並表示，他也期待出席20國集團領導人第19次峰會，同各方一道，共商大計，共謀發展，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動20國集團作為國際經濟合作重要平台繼續發揮更大作用。

習近平抵達巴西前，據新華社報導，習近平在巴西「聖保羅頁報」發表題為「萬里交好共命運攜手揚帆正當時」署名文章表示，要推動中巴關係行穩致遠，培育中巴互利合作新動能，持續推進共建「一帶一路」倡議同巴西發展戰略對接，彰顯中巴團結互助大國擔當，同廣大「全球南方」國家一起，堅定捍衛發展中國家共同利益。

習近平相信，20國集團領導人里約熱內盧峰會一定能取得豐碩成果。「期待同盧拉總統一道努力，引領中巴關係進入新的『黃金50年』，建構更公正、更可持續的命運共同體」。

此前，習近平在秘魯舉行的APEC第31次領導人非正式會議上講話時曾表示，中國古人說，「己欲立而立人，己欲達而達人」。拉美也有句諺語，「唯有益天下，方可惠本國」。中方歡迎各方同中國經濟共同發展，為實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化共同努力。

大公報報導指出，習近平以「己欲立而立人，己欲達而達人」擘畫了亞太合作藍圖。這一經典名句出自「論語．雍也」，是孔子回應學生子貢如何實行「仁」德的話。這句話放到對國際關係的理解上，就是中國外交政策的體現：中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展之路，維護世界和平，促進共同發展。

習近平還在亞太經合組織工商領導人峰會書面演講中，援引中國古語「落其實者思其樹，飲其流者懷其源」，表達了「中國的發展離不開亞太，也將進一步造福亞太」的決心。