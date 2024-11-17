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習近平首次點名賴清德 中學者：話很重、不抱任何期望

習近平首次點名賴清德 中學者：話很重、不抱任何期望

記者廖士鋒／廈門即時報導
上海東亞研究所副所長包承柯指，中國領導人習近平點名賴清德總統的說法「話很重」，可以看出中國對賴清德當局從一開始就不抱幻想。圖為先前包承柯受訪畫面。（記者謝守真／攝影）
上海東亞研究所副所長包承柯指，中國領導人習近平點名賴清德總統的說法「話很重」，可以看出中國對賴清德當局從一開始就不抱幻想。圖為先前包承柯受訪畫面。（記者謝守真／攝影）

中國國家主席習近平在祕魯的「拜習會」中，首次點名賴清德總統，中國學者對此解讀，這樣的說法「話很重」，可以看出中國對賴清德一開始就不抱幻想，同時可看出兩岸局勢的嚴峻性。

上海東亞研究所副所長包承柯17日受訪時表示，此次是台灣地區領導人選出來後第一次習拜會，就兩岸問題指名道姓批評批判賴清德的台獨理念、台獨思想，當然是「話很重」，可以看出中國對賴清德當局從一開始就不抱幻想，主要原因還在於520講話（賴總統就職演說），講話之後中國拿出非常強硬的手段，從軍事的、法制的、經濟的等多方面手段，如聯合利劍A和B兩次演習，來震懾台獨分裂勢力。

他分析，在這麼短的時間這麼明確的（手段）來進行反對台獨的一系列的主張，是「前所未有」。先前陳水扁曾提出「四不一沒有」、蔡英文則有提到1992年香港會談，但賴清德的談話（就職演說）猶如台獨的自白書，強調了兩岸互不隸屬等兩國論的觀點，「完全踩踏了中國反對台獨分裂的所劃下的底線和紅線」。

在這樣的一個背景下，習近平指名道姓指出了台獨分裂的行徑，表明中國對賴清德的一個態度，不抱任何幻想、堅決與其台獨分裂的行為做鬥爭的認識基礎上所產生的，可以看到兩岸局勢的嚴峻性。

此外他也提到，此次習拜會美國方面也再次強調不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立，不尋求同中國發生衝突，還加了一句，不會利用台灣問題同中國競爭，美方也將繼續奉行一個中國政策等，「這些話是拜登（Joe Biden）政府講的，在川普（Donald Trump）政府成立之後是否會講相同的話，我們還需要觀察。我相信中美關係的一個大的原則、大的基本方向必然會得到繼續和發展」。

他說，相信川普在第二個任期，沒有理由去推翻他第一個任期所執行的基本的政治框架，「我相信他會做一些調整，但是不會把一些基本的美國政府從1979年歷任政府所推行的一個中國政策會做徹底的改變，否則中美在很多問題上都會出現紛爭局面」，結果難以預期。

包承柯並指，現在中國在習拜會上重申系列的基本的原則和基本想法，也是在於想要川普政府知道中國政府在這方面的態度和期待，對賴的點名凸顯出確實非常的嚴峻，這和520後的局面完全吻合。在這樣的一個背景下，相信中美雙方應該會在管控分歧，包括在台灣問題上的分歧、包括在台灣問題上的挑戰，「管控分歧和挑戰是一個重要的方向，如何去應對，還需要觀察」。

本報記者詢問，川普在很多議題，如氣候變遷與經貿議題上，與北京看法並不相同，此次拜習會的相關內容是否也是在向川普喊話？包承柯表示，當然川普的認知方面有一些差異性，這也並不是中國所能左右的。包含氣候、經濟等各種議題，有些問題需要在兩國層面上進行調整，有些則需在全球的對話機制裡進行調整，特別是氣候變化，「這需要有很大的時間和和努力去磨合彼此之間的分歧」。

他認為雙方會在相關領域裡建立一些工作聯繫，但是現在選舉剛剛結束，川普還在忙著任命自己的執政團隊，在這樣的時間裡，中國需要耐心和積極探取，來穩定中美關係可能會出現的一些變化。

此外，中國官媒央視旗下「玉淵譚天」17日則援引中國外交學院副院長高飛分析指，中國致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，此次會晤表明沒有放棄這種努力。同時也向下屆美國政府傳遞一個信號，「無論美國政府如何改變，中國推動同美國相互尊重、和平共處、合作共贏的大原則大方向不會變」。

北京大學中外人文交流研究基地執行主任王棟則說，自己注意到，不少外媒將這遲會晤解讀為「象徵性會晤」，但他並不這樣認為。他強調，中美元首會晤，對於中美關係穩下來，推動中美關係重回正軌有著重要的戰略引領作用。對於拜登政府而言，這一次會晤需要盡可能地將中美元首共識進一步確認與落實，「將中美關係作為政治資產傳遞下去」。

至於未來雙方關係如何發展？王棟認為，「美國要對我們進行戰略打壓、戰略競爭，中國一方面是堅決維護我們的主權、安全與發展利益，另一方面我們本著負責任的態度，希望把中美關係穩下來」。他表示，當前中美關係處於一個「原有的均衡被打破，新的均衡正在形成的過程中」，這個過程「會很長」，接下來就是要在不斷博弈的過程中，形成這種新的均衡。

川普 賴清德 拜登

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