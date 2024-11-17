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少林寺參與聯合國會議 釋永信推禪宗「能挽救氣候變遷」

中國新聞組／北京17日電
中國嵩山少林寺方丈釋永信15日在於亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化大會信仰館發言。（取材自中新網）
中國嵩山少林寺方丈釋永信15日在於亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化大會信仰館發言。（取材自中新網）

聯合國氣候變化框架公約」第29次締約方大會（COP29）近日在亞塞拜然首都巴庫舉行，將就多項氣候行動關鍵議題展開討論和談判。中國嵩山少林寺方丈釋永信在會上呼籲，從自身做起，融合運用禪宗智慧，共同應對氣候變化這一全球性挑戰。

綜合中新社、澎湃新聞報導，釋永信在會議上發言表示，氣候變化究其根源，是由於人類價值觀的偏離和行為方式不當。只有轉變價值觀和發展觀、善待自然，人類才能克服全球性的生態危機，實現可持續發展。

釋永信說，禪宗為發展人與自然的和諧關係提供了一種古老而常新的生態智慧，在當下氣候問題中可以發揮正面作用；佛教主張簡樸、節儉、自然的生活態度和生活方式；僧眾食素，倡導護生、惜福的理念等，都是一種「心靈環保」，「佛教這種平等的生命觀，是一種生態智慧」。

他也提到2021年少林寺所在的嵩山地區發生大暴雨，「三天時間內下了一年的雨，造成了嚴重的洪澇災害，在當地的歷史上從未有過」。

釋永信認為，解決當代氣候變化的方法偏重於汙染治理、技術改造等，長遠來看治標不治本，「氣候變化究其根源是由於人類價值觀的偏離和行為方式的不當。所以只有價值觀和發展觀的根本轉變，善待自然，人類才能克服全球性的生態危機，利於氣候系統的穩定，實現可持續發展」。

釋永信稱，在聯合國訓練研究所和歐盟亞洲中心的合作組織下，少林寺今年推出與聯合國可持續發展目標結合的國際化課程，為全球氣候行動提供更加普世且廣闊的平台。

釋永信會後受訪時表示，他在COP29上與聯合國官員、宗教界人士深入溝通，傳播禪宗理念，也獲得了各方面的認可和尊重。

聯合國 暴雨 歐盟

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