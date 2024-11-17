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秘魯傳媒稱習近平才是APEC主角 中展示「實質影響力」

中國新聞組／北京17日電
亞太經合組織第31次領導人非正式會議16日在秘魯利馬會議中心舉行。中國國家主席習近平（左）抵達會場時，受到秘魯總統熱情迎接。（新華社）
亞太經合組織第31次領導人非正式會議16日在秘魯利馬會議中心舉行。中國國家主席習近平（左）抵達會場時，受到秘魯總統熱情迎接。（新華社）

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，在秘魯首都利馬召開，大合照中，對照排在角落的拜登習近平站C位甚受矚目，對此，秘魯傳媒表示「 這次APEC的明星就是習近平，不是拜登」。此外，在峰會期間，中國展示對東道國秘魯的「實質影響力」。專家分析指出，長期博弈是中國的地緣政治與商業哲學。南美棋盤上勝負還未到最後，但中國占的面積只會愈來愈廣。

自由亞洲電台引述「德國之聲」報導，中國已跟秘魯建立更緊密經貿關係，秘魯當地Hildebrandt畫報，以一面棋盤、輔以紅白兩色棋子，當中近乎一半都是紅色，標題寫上「中國在秘魯的遊戲」，文中更引述秘魯政府高層稱：「老實說，這次APEC的明星就是習近平，而不是拜登了」。

該畫報中特稿寫到：「中國人喜好圍棋，與西洋棋不同的是，圍棋不是誰稱王，而是誰能夠主宰棋盤。這幾年，習近平把秘魯變成他的棋盤。而今，勝利似乎顯而易見」。

秘魯的主流媒體亦大肆吹捧由中資主導的錢凱港帶來的商機。「共和報」繪聲繪影地稱：「未來物流業跟工程業，可說是秘魯最搶手的行業了」。根據Hildebrandt畫報引述資料，顯示目前進軍秘魯當地的中國企業超過200間，總投資超過310億美元。

就連APEC官方發給記者的西文手冊封面，居然直接印上「中國和秘魯：從長城到馬丘比丘」的簡體字。這樣大膽向中國示好，讓現場的記者不禁啞然失笑。中國對秘魯的「實質影響力」，似乎已經很深遠。

隨著這幾年中國在南美攻城掠地，中國政府持續在各項計畫上投入大量資金。外界認為，南美經濟將從過去的「美國後花園」轉為中國主導。

習近平 APEC 拜登

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