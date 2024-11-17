中國可能對日本重啟免簽 日相表態無意與北京「脫鈎斷鏈」

中國國家主席習近平15日出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見日本首相石破茂。(新華社)

中國國家主席習近平 當地時間15日在秘魯利馬會見日本 首相石破茂 ，雙方確認全面推進中日戰略互惠關係，同意保持高層交往，將協調兩國外長儘早互訪並舉行部長級高層對話。據報導，石破茂在會談中表達無意同中方「脫鈎斷鏈」，並稱「這是一次非常契合的意見交換」，「收穫很多」。日媒報導，中國可能對日本重新開放逗留15天的免簽政策。

據法廣報導，習近平和石破茂在APEC場邊會談約進行了35分鐘，並通過同聲傳譯進行。一位日本外務省相關人士表示，雙方的會談比以往的態勢更加「積極」。

石破茂表示：「這是一次非常契合的意見交換。給我留下了深刻印象。希望通過減少懸案和有待解決的事項，共同努力增加合作與互動」 。

據日本共同社報導，會談中，雙方確認將全面推進「戰略互惠關係」，同意在包括首腦在內的所有級別加強溝通。雙方商定將展開協調，實現日中兩國外長盡早互訪並舉行部長級高層對話。

兩國首腦並確認，將繼續遵循日中間四個基本文件的原則，維持共同認知，並繼續開展坦誠對話。為擴展合作和解決有待解決的問題，將在適當時機推動外長互訪及相關的高層人文文化交流、日中高級經濟對話等。

在福島第一核電站處理水的海洋排放問題上，雙方確認將按照既定協議落實相關內容，石破茂要求中國盡快恢復進口日本水產品。習近平對此未提出具體意見，但一位日本政府官員表示：「領導人談及這一問題就非常重要」；石破茂也表示「習近平主席提及這一問題具有非常重要的意義」。

石破茂還要求盡早重新啟動有關日本牛肉對華出口的恢復與精米出口擴大的官方協商，雙方確認將持續溝通。

此外，石破茂表示，由於蘇州和深圳發生了日本學校學生被害事件，要求加強在華日本人安全保護，習近平表示，中國是法治國家，事件將依法處理，並保證包括日本人在內的外國人在中國的安全。此外，日中韓三國首腦會議計畫明年上半年在日本舉行，石破茂希望努力確保中國李強總理成功訪日。

另據日媒報導，這是石破茂擔任首相後首次與習近平會面，他表態日方無意同中方「脫鈎斷鏈」。

日本新聞網引述中國國營旅行社消息報導，中國政府正在考慮恢復疫情前的短期逗留免簽政策，或許將在本月內。