中國供俄武裝無人機？港媒：歐盟握證據 考慮制裁

南華早報報導，歐盟能證明中國為俄羅斯軍隊生產武裝無人機，不排除對中國實施制裁。圖為2021年珠海航空展中展示的「攻擊-11」無人機。（路透資料照）

港媒南華早報引述外交消息人士的說法報導，歐盟 握有決定性證據，能證明中國西部新疆地區為俄羅斯軍隊生產武裝無人機，並就此事要求北京回應，且不排除對中國實施制裁。

歐洲聯盟（EU）成員國外交部長18日將在布魯塞爾舉行的會議上討論這項情報。若情報屬實，中國此舉將被視為大幅提升對俄軍支持，其中一些國家呼籲採取嚴厲反制措施。

儘管目前尚不清楚這樣的行為是否經過北京批准，數名消息人士指出，在中國沒有中央政府首肯，要做這類生意相當困難。

一名歐盟高階官員透露：「我們收到情報消息人士報告，中國國內有座工廠在生產無人機，這些無人機被運至俄羅斯，然後投入在烏克蘭的戰爭，但我們沒有更多其他資訊。」

根據南華早報報導，多位不願具名歐洲外交官表示，他們掌握了「具有決定性」、「可靠」且「令人信服」的相關證據，北京必須因此面臨嚴重後果。

不過，前述歐盟官員提到，歐盟決定採取行動前還有三件事情必須確認。

第一點是查證這項情報的基本資訊，即中國工廠是否為俄羅斯生產無人機；第二點，那些無人機是否已經出貨；第三點則是「中國當局對此事的知悉程度」。

歐盟官員表示：「很難相信（中國）當局不知道這件事，我們正在向他們提出相關問題。」他並補充道，歐盟詢問對象是中國駐歐盟大使。

一名資深外交官說道，這項發現將證明，中國總說希望保持中立立場，但是「你才不中立…你是在餵養那頭野獸」。

歐盟官員還說：「如果我們最終證實的確有轉交無人機一事，就會產生後果，如同對伊朗 採取的措施。」此人指的是由於伊朗為俄烏戰爭向莫斯科提供大量軍事支援，歐盟因此對德黑蘭實施制裁。

相關消息人士也談到：「我們已對所有和俄羅斯進行軍事合作的國家採取行動，首先是白俄羅斯 ，接著是伊朗…現在我們正致力對朝鮮民主主義人民共和國實施制裁。」他們指的是北韓對莫斯科的支持日益增加。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，有消息聲稱中國對俄羅斯和北韓之間進行密切合作感到不滿，該消息旨在破壞莫斯科與北京之間的關係。他說，中國未就俄朝合作提出任何請求。

拉夫羅夫對媒體記者說：「我不知道這種說法背後的動機是什麼，但可能是為了在俄羅斯和中國之間製造矛盾。我們未收到任何有關俄朝關係的請求。我們與北京定期協商，如何就美國及其盟友在朝鮮半島及周邊地區製造的問題採取行動。」