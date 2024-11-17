我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

中國供俄武裝無人機？港媒：歐盟握證據 考慮制裁

中國新聞組／北京17日電
南華早報報導，歐盟能證明中國為俄羅斯軍隊生產武裝無人機，不排除對中國實施制裁。圖為2021年珠海航空展中展示的「攻擊-11」無人機。（路透資料照）
南華早報報導，歐盟能證明中國為俄羅斯軍隊生產武裝無人機，不排除對中國實施制裁。圖為2021年珠海航空展中展示的「攻擊-11」無人機。（路透資料照）

港媒南華早報引述外交消息人士的說法報導，歐盟握有決定性證據，能證明中國西部新疆地區為俄羅斯軍隊生產武裝無人機，並就此事要求北京回應，且不排除對中國實施制裁。

歐洲聯盟（EU）成員國外交部長18日將在布魯塞爾舉行的會議上討論這項情報。若情報屬實，中國此舉將被視為大幅提升對俄軍支持，其中一些國家呼籲採取嚴厲反制措施。

儘管目前尚不清楚這樣的行為是否經過北京批准，數名消息人士指出，在中國沒有中央政府首肯，要做這類生意相當困難。

一名歐盟高階官員透露：「我們收到情報消息人士報告，中國國內有座工廠在生產無人機，這些無人機被運至俄羅斯，然後投入在烏克蘭的戰爭，但我們沒有更多其他資訊。」

根據南華早報報導，多位不願具名歐洲外交官表示，他們掌握了「具有決定性」、「可靠」且「令人信服」的相關證據，北京必須因此面臨嚴重後果。

不過，前述歐盟官員提到，歐盟決定採取行動前還有三件事情必須確認。

第一點是查證這項情報的基本資訊，即中國工廠是否為俄羅斯生產無人機；第二點，那些無人機是否已經出貨；第三點則是「中國當局對此事的知悉程度」。

歐盟官員表示：「很難相信（中國）當局不知道這件事，我們正在向他們提出相關問題。」他並補充道，歐盟詢問對象是中國駐歐盟大使。

一名資深外交官說道，這項發現將證明，中國總說希望保持中立立場，但是「你才不中立…你是在餵養那頭野獸」。

歐盟官員還說：「如果我們最終證實的確有轉交無人機一事，就會產生後果，如同對伊朗採取的措施。」此人指的是由於伊朗為俄烏戰爭向莫斯科提供大量軍事支援，歐盟因此對德黑蘭實施制裁。

相關消息人士也談到：「我們已對所有和俄羅斯進行軍事合作的國家採取行動，首先是白俄羅斯，接著是伊朗…現在我們正致力對朝鮮民主主義人民共和國實施制裁。」他們指的是北韓對莫斯科的支持日益增加。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，有消息聲稱中國對俄羅斯和北韓之間進行密切合作感到不滿，該消息旨在破壞莫斯科與北京之間的關係。他說，中國未就俄朝合作提出任何請求。

拉夫羅夫對媒體記者說：「我不知道這種說法背後的動機是什麼，但可能是為了在俄羅斯和中國之間製造矛盾。我們未收到任何有關俄朝關係的請求。我們與北京定期協商，如何就美國及其盟友在朝鮮半島及周邊地區製造的問題採取行動。」

白俄羅斯 歐盟 伊朗

上一則

習近平首度公開提及賴清德 要美方認清其「台獨本性」

下一則

廣東珠海35死衝撞案／嫌犯被批捕 最高可判死刑

延伸閱讀

南華早報：中國疑供俄羅斯武裝無人機 歐盟考慮制裁

南華早報：中國疑供俄羅斯武裝無人機 歐盟考慮制裁
川普顧問：英國若靠攏歐盟經濟模式 恐影響與美貿易

川普顧問：英國若靠攏歐盟經濟模式 恐影響與美貿易
WSJ：伊朗書面承諾華府 保證不會暗殺川普

WSJ：伊朗書面承諾華府 保證不會暗殺川普
擊落80架伊朗無人機 空軍首位女飛官獲銀星勳章

擊落80架伊朗無人機 空軍首位女飛官獲銀星勳章

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕