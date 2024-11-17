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習近平首度公開提及賴清德 要美方認清其「台獨本性」

記者謝守真／即時報導
中國國家主席習近平於秘魯當地時間16日下午在利馬與美國總統拜登舉行會晤時，首次公開提及「賴清德」三字。（路透）
中國國家主席習近平於秘魯當地時間16日下午在利馬與美國總統拜登舉行會晤時，首次公開提及「賴清德」三字。（路透）

中國國家主席習近平於秘魯當地時間16日下午在利馬與美國總統拜登舉行會晤，台海議題依舊是兩人對談的重點之一。根據央視新聞報導，習近平強調，台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。

這應是習近平首度在公開場合提及賴清德，回顧過去習近平的講話或官方文稿皆未見其直接在提及「賴清德」。在前總統蔡英文八年任期內，習近平也未曾在公開場合提到「蔡英文」這三個字。

不過中國官方早前就曾多次公開批評過賴清德總統。去年8月12日，時任副總統賴清德出訪台友邦巴拉圭並於往返時過境美國，中共中央台辦負責人事後就曾對賴清德此行發表談話稱，「賴清德向來頑固堅持台獨立場，罔顧島內要和平、要發展、要交流、要合作主流民意，頻頻拋出台獨分裂謬論，製造兩岸對立對抗，鼓噪加緊備戰。」

中共中央台辦負責人並稱，賴清德是「不折不扣的『台獨工作者』、『徹頭徹尾的麻煩製造者』，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。」

去年在傳出將由賴清德搭檔蕭美琴角逐2024年大選後，在11月15日上午召開的國台辦例行記者會上，中國國台辦發言人朱鳳蓮說，「如果傳言屬實，這兩個人湊成『雙獨組合』『獨上加獨』，對台海形勢意味著什麼，對台灣老百姓的身家性命意味著什麼，對台灣的前途命運意味著什麼，我想每一位台灣同胞都很清楚。」

去年12月30日總統候選人電視辯論會上，賴清德發表台灣主權獨立、兩岸「互不隸屬」等談話，並稱中國是台灣生存最大威脅，宣示要強化國防等等，中國國台辦發言人陳斌華也曾批評，賴清德是在宣揚台獨謬論、販賣「兩國論」，汙衊攻擊中國，叫囂「以武謀獨」，言語之中充斥著對抗思維，再次暴露出其頑固「台獨工作者」「兩岸和平破壞者」「台海兵凶戰危製造者」的真面目。

這次習近平在與拜登會談時，首次公開提及賴清德總統，並要美方認清其「台獨本性」，這對兩岸關係究竟意味著什麼恐值得密切關注。

賴清德 習近平 拜登

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