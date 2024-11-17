我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳小焱當選金山11區市議員 寫中國第一代移民歷史

影／北市公車追撞釀1死10多傷 追撞力道驚人 行車影像曝光

APEC峰會／習近平晤6國元首 王毅關切蔡英文訪加拿大

記者陳政錄／綜合報導

中國國家主席習近平赴秘魯利馬出席亞太經濟合作(APEC)領袖會議期間，於當地時間15日密集會見了泰國、新加坡、南韓、智利、紐西蘭、日本六國元首。據中方發布，除泰、日兩國外，其他四國元首均對習近平表示，堅定恪守或尊重「一中」；新加坡總理黃循財表示，反對台獨。日本首相石破茂則說，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場不變。

同日，中國外交部長王毅還會見了加拿大外交部長趙美蘭，適值中華民國前總統蔡英文擬訪問加拿大前夕，王毅也重點強調了台灣問題，稱「一個中國原則」不容挑戰，希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守「一個中國原則」。

據中方發布，趙美蘭回應說，加方堅持「一個中國政策」，致力於推動加中關係發展。願和中方保持高層交往，妥善處理分歧。

據中國外交部，當地時間15日，習近平分別和泰國總理貝東塔、新加坡總理黃循財、南韓總統尹錫悅、智利總統波里奇、紐西蘭總理盧克森、日本首相石破茂舉行雙邊會見。

石破茂是上任後首次與習近平舉行會見，據中國外交部，習近平強調，希望日方正視歷史、面向未來，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題。

石破茂回應，在台灣問題上，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場絲毫沒有改變。日方願本著正視歷史、面向未來的精神，和中方展開各層次坦誠對話，增進相互理解和互信。

據中方發布，雙方還同意，盡快將日本福島核汙染水(中方說法，或稱核處理水)排海問題所達成的共識轉化為行動。

尹錫悅則說，韓方尊重「一個中國的政策」不會改變。另據韓聯社，尹錫悅在會見中還提及北韓挑釁與俄朝的軍事合作。

習近平 石破茂 日本

上一則

10年捐血百次享免費自助餐1次 很難嗎？常州83人符資格

下一則

偽造香港中學文憑試成績報讀澳門科大 24陸生遭撤學籍

延伸閱讀

拜登任內最後一次晤習近平 呼籲停止在台灣周邊軍演

拜登任內最後一次晤習近平 呼籲停止在台灣周邊軍演
秘魯APEC年會落幕 林信義：有和習近平打招呼

秘魯APEC年會落幕 林信義：有和習近平打招呼
APEC經濟領袖會議登場 林信義與習近平座位遙遙相對

APEC經濟領袖會議登場 林信義與習近平座位遙遙相對
習近平宣布：中國將主辦2026年APEC峰會

習近平宣布：中國將主辦2026年APEC峰會

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕