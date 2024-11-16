拜習外交利馬APEC謝幕 習籲美就大國關係做出「做明智選擇」

美國總統拜登與中國國家主席習近平16日在利馬APEC進行場邊會議。(美聯社)

即將卸任的美國總統拜登 與中國國家主席習近平 16日在祕魯利馬亞太經濟合作會議（APEC）場邊會議，就網路犯罪、貿易、台灣與俄羅斯 等進行討論，這是拜登與習近平在拜登擔任總統期間的第三次也是最後一次會面。

路透報導，習近平承認中美關係「起起落落」，他表示，在最近的美國總統大選之後，「中方致力於發展穩定、健康、可持續的中美關係的目標沒有改變」。他也補充，「中方願同美國新政府保持溝通，擴大合作，管控分歧」。

美聯社報導，習近平警告稱，穩定的中美關係不僅對兩國至關重要，對於「人類的未來和命運」同樣如此。「做出明智的選擇，」他說。「繼續探索兩個大國如何良好相處的正確道路」。

拜登告訴習近平，儘管兩國元首並不總是意見一致，但是討論一直是「坦率」且「直白」，他說，「這些對話可以防止誤判，並確保我們兩國間的競爭不會演變成衝突」。

韓聯社報導，美國國安顧問蘇利文表示，拜登呼籲中國發揮影響力，阻止北韓派遣更多士兵援助俄羅斯。

在川普治下的中美關係前景充滿不確定性。此前川普誓言對中國進口商品徵收60%關稅，北京已經表示反對；川普近來宣布提名幾名對中鷹派內閣人事，包含參議員魯比歐出任國務卿，眾議員沃茲出任國安顧問等。

在這個背景下，拜登的目標是緩和與中國的緊張關係，但華府最近對政府和競選官員通訊疑似遭中國駭客攻擊感到憤怒，也對北京加大對台灣施壓和對俄羅斯的支持而焦慮。