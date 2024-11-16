中允菲補給「坐灘」軍艦 宣示黃岩島領海基線是底線

菲律賓在中方允許下，再對「坐灘」仁愛礁的菲律賓軍艦運送物資。（路透）

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，經中方允許，菲律賓14日派一艘民船對其非法「坐灘」仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。

中國海警局網站報導，劉德軍表示，希望菲方信守承諾，同中方相向而行，共同管控海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域進行維權執法活動。

菲律賓本月8日公布「宣布菲律賓共和國管轄的海洋區域法」（簡稱「海洋區域法」）和「授權總統在菲律賓群島水域建立群島海道法」，中國隨在在兩天後公布黃岩島領海基線，以及64個南海島礁標準名稱，菲中在南海的矛盾再度升高。

但在雙方矛盾情緒升高之際，菲律賓並未在仁愛礁坐灘軍艦的補給上，試圖採取闖關的行動，仍與中方事前協商獲准後再運送生活物資。

菲律賓推出海洋區域法、群島海道法後，中國持續用各種方式強化對南海尤其黃岩島的主權聲索。中國國家安全部14日在官方微信 公眾號發文表示，中國政府已正式公布黃岩島領海基線，「在涉及中國主權和領土完整問題上，我們的態度是堅定的也是明確的，我們偉大祖國的每一寸領土都絕不能也絕不可能從中國分割出去！」

中國安部還特別提到，「菲方劣行輪番升級，實質是受到了某些域外國家的教唆和挑撥，成為了推動南海問題泛安全化的馬前卒」，直指美國指使挑釁菲律賓在南海侵權挑釁。

中國國安部強調，面對菲方嚴重侵權挑釁行徑，中方堅決反對並依法採取相關應對措施，打出堅定捍衛國家領土主權和海洋權益的「組合拳」。