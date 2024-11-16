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旅澳15年 大熊貓網網、福妮回家了 將隔離檢疫1個月

中國新聞組／北京16日電
澳洲阿得雷德動物園、中國駐阿得雷德總領事館與阿德萊德動物園在14日聯合主辦歡送活動，向大熊貓告別。（新華社）
澳洲阿得雷德動物園、中國駐阿得雷德總領事館與阿德萊德動物園在14日聯合主辦歡送活動，向大熊貓告別。（新華社）

旅澳大熊貓「網網」和「福妮」結束長達15年的旅居生活，乘坐專機15日抵達成都雙流國際機場，隨後被送往大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地隔離檢疫1個月；中國駐阿得雷德總領事館與澳洲阿得雷德動物園及當地民眾14日共同為牠們舉辦歡送活動。

南方都市報報導，「網網」和「福妮」回國前夕，阿得雷德動物園舉辦一系列歡送活動。中國駐澳洲大使肖千參加相關活動時表示，2009年，中澳啟動大熊貓保護研究合作，「網網」和「福妮」落戶阿得雷德動物園，成為南半球唯一一對大熊貓；15年來，中澳在大熊貓保護、疫病防控、疾病診治等方面取得積極成果。「網網」和「福妮」在阿得雷德動物園深受澳洲人民喜愛，是最受歡迎的「流量明星」，成為中澳兩國人民深厚友誼的象徵。

據報導，當地旅遊與多元文化部長貝蒂森表示，澳洲的孩子們非常喜歡「網網」和「福妮」，這對大熊貓已經與澳洲人民建立深厚的聯繫。她呼籲全球關注大熊貓的保護，並指出澳洲將繼續與中國在大熊貓保護方面進行合作。

阿得雷德動物園的大熊貓管理員海沃德陪伴了大熊貓「網網」和「福妮」15年，她表示每天與牠相伴都感到非常神奇。她強調，「網網」和「福妮」永遠是動物園家庭的一部分，動物園永遠不會忘記牠。

曾拍攝記錄「網網」和「福妮」在阿得雷德動物園日常生活的澳洲華僑章先生表示，「網網」很活躍，「福妮」懶洋洋地睡大覺，牠看上去過得很自在。他指出，在海外看到大熊貓感覺很親切，對於牠的回國，章先生說，「 （牠）大半輩子都呆在國外，是時候回家養老了。」

動物園 澳洲

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